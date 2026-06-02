"Das stimmt einfach nicht": Real-Madrid-Star Aurelien Tchouameni wehrt sich gegen schwerwiegende Vorwürfe

"Natürlich sind einige Dinge passiert, ihr konntet es alle lesen und hören. Aber die Sache wurde aufgebauscht. Wenn man bei Real Madrid spielt, löst eben alles eine immense Reaktion aus. Aber es wurde viel Schwachsinn in der Presse verbreitet", betonte Tchouameni bei einer Pressekonferenz im WM-Trainingslager der französischen Nationalmannschaft.

Anfang Mai war es im Real-Training zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Tchouameni und Mittelfeldkollege Fede Valverde gekommen. Die Sache eskalierte sogar derart, dass Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus musste - laut offiziellem Real-Sprech auf einen unglücklichen Aufprall des Uruguayers auf einem Tisch zurückzuführen.

Medienberichte, wonach sich zwischen Tchouameni und Valverde eine Kabinenschlägerei entwickelt haben soll, wies der Franzose erneut entschieden zurück: "Ich habe gelesen, dass es einen Kampf gab und ich ihn geschlagen haben soll. Das stimmt einfach nicht. Näher werde ich darauf nicht eingehen."

Unmittelbar nach dem Vorfall hatte sich Tchouameni mit einem öffentlichen Statement bei den Real-Fans entschuldigt. Valverde betonte derweil, dass sein Mitspieler ihn nicht geschlagen habe, vom Verein wurden die beiden Streithähne aufgrund ihres Disputes zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von jeweils 500.000 Euro verdonnert.