"Das macht einen verrückt": Ehemaliger Mittelfeldstar von Real Madrid knöpft sich Vinicius Junior vor

Als TV-Experte bei Ziggo Sport wurde van der Vaart von Moderatorin Helene Hendriks (45) nach seiner Einschätzung zu Vinicius gefragt und antwortete zunächst nur mit: "Schrecklich!"

Expertenkollege Danny Blind (64) grätschte rein und nannte den Brasilianer für die Gegner "eine echte Gefahr", wenngleich dieser mehr aus seiner Großchance im Eins-gegen-Eins mit dem glänzend aufgelegten FCB-Schlussmann Manuel Neuer hätte machen müssen. Dann aber meinte der Ex-Bondscoach: "Aber natürlich hat er uns wieder genervt. Er findet, dass jedes kleine Foul direkt ein Elfmeter sein muss."

In der Tat reklamierte Vinicius nach mehreren Berührungen durch Gegenspieler im bayerischen Sechzehner, auch eine Gelbe Karte für Dayot Upamecano forderte er für kurz vor der Pause vergeblich vom Unparteiischen Michael Oliver (41, England).