Real Madrids ehemaliger Mittelfeldspieler Rafael van der Vaart (43) hat Vinicius Junior (25) nach dem 1:2 des spanischen Rekordmeisters im Viertelfinalhinspiel gegen den FC Bayern am Dienstagabend scharf kritisiert. Den Niederländer störte vor allem die Theatralik des Real-Flügelstürmers.
"Das macht einen verrückt": Ehemaliger Mittelfeldstar von Real Madrid knöpft sich Vinicius Junior vor
Als TV-Experte bei Ziggo Sport wurde van der Vaart von Moderatorin Helene Hendriks (45) nach seiner Einschätzung zu Vinicius gefragt und antwortete zunächst nur mit: "Schrecklich!"
Expertenkollege Danny Blind (64) grätschte rein und nannte den Brasilianer für die Gegner "eine echte Gefahr", wenngleich dieser mehr aus seiner Großchance im Eins-gegen-Eins mit dem glänzend aufgelegten FCB-Schlussmann Manuel Neuer hätte machen müssen. Dann aber meinte der Ex-Bondscoach: "Aber natürlich hat er uns wieder genervt. Er findet, dass jedes kleine Foul direkt ein Elfmeter sein muss."
In der Tat reklamierte Vinicius nach mehreren Berührungen durch Gegenspieler im bayerischen Sechzehner, auch eine Gelbe Karte für Dayot Upamecano forderte er für kurz vor der Pause vergeblich vom Unparteiischen Michael Oliver (41, England).
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Van der Vaart über Vincius: "Wie kriegt man das aus ihm heraus?"
Van der Vaart sagte, die große Frage bei Vinicius sei: "Wie kriegt man das aus ihm heraus? Das ist solch eine Schande, denn er ist einfach ein fantastischer Spieler. Man will nicht über diese Dinge wieder reden, das macht einen verrückt. Er kriegt eine kleine Berührung, bleibt am Boden und will eine Rote Karte. Dann steht er wieder auf, als wäre nichts gewesen." Das seien "verrückte Sachen", so der einstige Bundesligaprofi: "Ich finde das so schade." Gefragt, ob das ein Makel beim Superstar sei, entgegnete er: "Definitiv."
Vinicius gehörte im Bernabeu zu den auffälligsten Spielern, vergab aber auch mehrere Großchancen. Neben besagtem Schuss ans Außennetz nach gut einer Stunde, bei dem er sich von Neuer nach außen hatte abdrängen lassen, scheiterte er auch in der ersten Halbzeit mit einem Schlenzer aufs lange Eck am Schlussmann der Gäste (18.).
Kompany bricht eine Lanze für Vinicius
Im Nachgang äußerte sich auch Bayerns Trainer Vincent Kompany zu Vinicius und dessen Verhalten. Der Belgier hatte ihn kurz vor Beginn der zweiten Hälfte an der Seitenlinie umarmt und ein paar Worte mit ihm gewechselt. Bei Prime Video schilderte er: "Das ist das erste Mal gewesen, dass ich ihn getroffen habe. Ich finde, Vini muss bleiben, wie er ist. Von meiner Seite hat er totale Unterstützung. Da ist es auch völlig egal, ob das ein gegnerischer Spieler ist oder nicht."
Laut Kompany brauche es "manchmal solche Spieler, die anders sind. Wir haben das auch und wir genießen die Erfolge dieser Spieler. Bei den Bayern war das zum Beispiel Franck Ribery."
Natürlich dürfe jeder seine Meinung zu Vinicius Junior haben, der Münchner Coach stellte aber klar, dass Auseinandersetzungen "nicht über eine Grenze hinausgehen" dürften. "Deswegen großen Respekt an Vini. Ich will natürlich nicht, dass er zu gut spielt gegen uns, aber das Menschliche steht über dem Ergebnis."
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
- Jude Bellingham: Kam 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Eden Hazard: Kam 2019 für 120,8 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea
- Gareth Bale: Kam 2013 für 101 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Cristiano Ronaldo: Kam 2009 für 94 Millionen Euro Ablöse von Manchester United
- Aurelien Tchouameni: Kam 2022 für 80 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco