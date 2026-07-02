"Das könnte zum Problem für Bayern werden": Beschäftigt sich Michael Olise mit FCB-Abschied?

Sollte sich Olise tatsächlich mit einem Abschied vom deutschen Rekordmeister beschäftigen, könnte das für den FCB brenzlig werden. "Das könnte zum Problem für Bayern werden, denn jeder weiß, dass ein unzufriedener Spieler kein guter Spieler ist", sagte Falk. Für ihn steht fest: "Ich glaube nicht, dass der französische Nationalspieler in nächster Zeit seinen Vertrag bei Bayern verlängert." Bislang ist Olise bis 2029 an den Klub gebunden, nach der WM strebt der Rekordmeister angeblich sofort eine Vertragsverlängerung an.