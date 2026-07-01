"Das Karma, lieber Per, hat zugeschlagen": Beißender Spott aus Italien für Ex-DFB-Star Mertesacker

Mit Ironie und unschönen Erinnerungen antworten italienische Medien auf die WM-Kommentare von Per Mertesacker, die dort hohe Wellen geschlagen haben. Mertesacker hatte sich vor einigen Tagen in seiner Rolle als ZDF-Experte über Italiens Nationalteam lustig gemacht, das die WM-Qualifikation durch eine Playoff-Niederlage gegen Bosnien verpasst hatte. Auf die Frage, ob es nicht schade sei, dass Italien nicht mit dabei ist, antwortete er: "Die haben es nicht verdient, über sie zu reden." Und er legte nach: "Wie sich die Mannschaft verändert hat: Vor 20 Jahren, als wir noch im Halbfinale verloren haben, das war noch eine Weltauswahl. 20 Jahre später musst du lange schauen, bis du überhaupt einen überragenden Spieler findest."

Mertesacker hatte mit Deutschland bei der WM 2006 in Dortmund das Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Italien mit 0:2 nach Verlängerung verloren.