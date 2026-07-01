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PER MERTESACKER IMAGO / Sportfoto Rudel
Daniel Buse

"Das Karma, lieber Per, hat zugeschlagen": Beißender Spott aus Italien für Ex-DFB-Star Mertesacker

Weltmeisterschaft
Deutschland
Italien

Mit seinen flapsigen Kommentaren zur Squadra Azzurra macht sich Mertesacker im Land des Weltmeisters von 2006 keine Freunde.

Mit Ironie und unschönen Erinnerungen antworten italienische Medien auf die WM-Kommentare von Per Mertesacker, die dort hohe Wellen geschlagen haben. Mertesacker hatte sich vor einigen Tagen in seiner Rolle als ZDF-Experte über Italiens Nationalteam lustig gemacht, das die WM-Qualifikation durch eine Playoff-Niederlage gegen Bosnien verpasst hatte. Auf die Frage, ob es nicht schade sei, dass Italien nicht mit dabei ist, antwortete er: "Die haben es nicht verdient, über sie zu reden." Und er legte nach: "Wie sich die Mannschaft verändert hat: Vor 20 Jahren, als wir noch im Halbfinale verloren haben, das war noch eine Weltauswahl. 20 Jahre später musst du lange schauen, bis du überhaupt einen überragenden Spieler findest." 

Mertesacker hatte mit Deutschland bei der WM 2006 in Dortmund das Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Italien mit 0:2 nach Verlängerung verloren. 

  • In Italiens größter Sportzeitung Gazzetta dello Sport erschien eine ironische Antwort auf Mertesackers Aussagen, die sofort auf die WM 2006 Bezug nahm: "Ich verstehe, dass es immer noch wehtut, aber als Experte bist Du jetzt zu hart gewesen", heißt es. Und mit Blick auf das beschämende WM-Aus des deutschen Teams gegen Paraguay: "Zu hart - und vor allem naiv: Du hättest wissen müssen, dass in solchen Fällen die Fußballgötter zurückschlagen. Hat Dir 2006 nicht gereicht?"

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  • Fabio Grosso Goal 2006Getty Images

    Gemeinsamkeiten zwischen Fabio Grosso und Jose Canale

    Im Rückblick wird noch einmal die zweifelhafte Vorberichterstattung der Boulevardmedien 2006 erwähnt, als Italien klischeemäßig als "Pizzalieferant" verunglimpft, die Aufstellung auf Pizzastücken präsentiert und der damals aktuelle "Calciopoli"-Skandal hervorgekramt wurde. "Das Karma, lieber Per, hat nach deinen harten Worten zugeschlagen", so die Gazzetta.  

    Danach folgen die Gemeinsamkeiten zwischen Fabio Grosso, Italiens damaligen Torschützen zum 1:0 und Paraguays Jose Canale, der am Montag den entscheidenden Elfmeter verwandelte. "Dunkle Locken, die Nummer drei auf dem Rücken - genau wie Grosso. Er traf den Ball mit dem linken Innenrist, genau wie Grosso", so das Blatt. 

  • Die Zahlen von Per Mertesacker für Deutschland:

    • Länderspiele: 104
    • Länderspieltore: 4
    • Debüt: 09.10.2004
    • Letztes Länderspiel: 13.07.2014

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".