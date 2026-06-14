"Das ist verrückt": Mats Hummels überrascht mit Aussage über ehemaligen BVB-Teamkollegen Achraf Hakimi

Hummels' Urteil kommt dabei nicht von ungefähr. In der 2019/20 standen beide als Spieler beim BVB unter Vertrag, kennen sich also bestens. Hakimi war damals von der Dortmunder Borussia für ein Jahr von Real Madrid ausgeliehen worden.

Bei den Königlichen sollte der Marokkaner sein Glück trotz starker Leistungen im BVB-Dress allerdings nicht finden. Über Inter Mailand landete der 27-Jährige 2021 schließlich bei PSG, wo er sich über die Jahre immer weiter verbesserte und heute als einer der besten Außenverteidiger der Welt gilt.