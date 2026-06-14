Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Christian Guinin

"Das ist verrückt": Mats Hummels überrascht mit Aussage über ehemaligen BVB-Teamkollegen Achraf Hakimi

Weltmeisterschaft
Brasilien - Marokko
Brasilien
Marokko
A. Hakimi
M. Hummels

Mats Hummels hat mit überraschenden Aussagen über Marokkos Star-Verteidiger Achraf Hakimi aufhorchen lassen.

Vor dem ersten Gruppenspiel der Nordafrikaner gegen Brasilien erklärte der ehemalige deutsche Nationalspieler als Experte bei MagentaTV: "Er ist ein spektakulärer Spieler, ist als Außenverteidiger sehr offensiv ausgerichtet. Und kann sogar Freistöße schießen, was ich mir bei seiner Schusstechnik nicht erklären kann. Aber er kriegt sie über die Mauer ins Tor, was verrückt ist."

  • Hummels' Urteil kommt dabei nicht von ungefähr. In der 2019/20 standen beide als Spieler beim BVB unter Vertrag, kennen sich also bestens. Hakimi war damals von der Dortmunder Borussia für ein Jahr von Real Madrid ausgeliehen worden.

    Bei den Königlichen sollte der Marokkaner sein Glück trotz starker Leistungen im BVB-Dress allerdings nicht finden. Über Inter Mailand landete der 27-Jährige 2021 schließlich bei PSG, wo er sich über die Jahre immer weiter verbesserte und heute als einer der besten Außenverteidiger der Welt gilt.

    • Werbung
  • Mats Hummels 2025Getty Images

    Hummels: "Er ist einer der schnellsten Spieler, die ich je erlebt habe"

    "Sein allergrößtes Attribut ist seine unglaubliche Geschwindigkeit. Er ist einer der schnellsten Spieler, die ich je erlebt habe. Das ist eine absolute Waffe", kam Hummels bei den außergewöhnlichen Qualitäten seines Ex-Mitspielers ins Schwärmen. Das spiegelt sich auch in seinen Statistiken wider. In der abgelaufenen Saison erzielte Hakimi drei Tore und neun Assists für PSG.

    Den leicht favorisierten Brasilianer rangen Marokko und Hakimi letztlich ein 1:1 (1:1)-Unentschieden ab. Vor allem in der ersten Hälfte präsentierte sich der amtierende Afrika-Meister stark und ließ teils beste Chancen liegen.

    In Gruppe C trifft Marokko neben der Selecao noch auf Schottland und Haiti. Das Parallelspiel zwischen diesen beiden Mannschaften hatte Schottland knapp mit 1:0 für sich entschieden.

Weltmeisterschaft
Schottland crest
Schottland
SCO
Marokko crest
Marokko
MAR
Weltmeisterschaft
Brasilien crest
Brasilien
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI