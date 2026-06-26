"Das ist unmöglich": Jose Mourinho ist von der Gruppenphase der WM gelangweilt

Hintergrund für den Unmut des Portugiesen sind vor allem die deutlichen Leistungsunterschiede zwischen den Top-Nationen und den vermeintlichen Außenseitern. Kantersiege und ungleiche Duelle im bisherigen Turnierverlauf sind für den erfahrenen Trainer ein Beleg dafür, dass das sportliche Fundament der Gruppenphase stark verwässert wurde.

"7:1, 5:1 - das ist unmöglich", sagte er. Eine Besserung der Situation erwartet er erst, wenn das Turnier die entscheidende Phase erreicht, in der die sportliche Qualität durch den direkten K.o.-Modus zwangsläufig ansteigen dürfte: "Ich glaube, ich werde erst ab der K.o.-Runde richtig zuschauen."