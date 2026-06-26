Jose Mourinho hat sich mit deutlichen Worten zum Niveau der WM geäußert und dabei nicht mit Kritik an der Gruppenphase gespart. "Ich muss ehrlich sein: Bei manchen Spielen schalte ich nach zehn Minuten ab. Für mich muss die Weltmeisterschaft das Beste vom Besten sein", sagte der Portugiese im ausführlichen Gespräch mit dem Podcast "Beast Mode On", der wie SPOX und GOAL zu FootballCo gehört.
"Das ist unmöglich": Jose Mourinho ist von der Gruppenphase der WM gelangweilt
Hintergrund für den Unmut des Portugiesen sind vor allem die deutlichen Leistungsunterschiede zwischen den Top-Nationen und den vermeintlichen Außenseitern. Kantersiege und ungleiche Duelle im bisherigen Turnierverlauf sind für den erfahrenen Trainer ein Beleg dafür, dass das sportliche Fundament der Gruppenphase stark verwässert wurde.
"7:1, 5:1 - das ist unmöglich", sagte er. Eine Besserung der Situation erwartet er erst, wenn das Turnier die entscheidende Phase erreicht, in der die sportliche Qualität durch den direkten K.o.-Modus zwangsläufig ansteigen dürfte: "Ich glaube, ich werde erst ab der K.o.-Runde richtig zuschauen."
- GOAL
Mourinho vs. WM: "Nicht bis 3 Uhr morgens wach geblieben"
Trotz der Generalkritik an der Vorrunde gab es für Mourinho zumindest vereinzelt Lichtblicke. So hob er ein bestimmtes Duell explizit positiv hervor. "Brasilien gegen Marokko war ein tolles Spiel", erklärte Mourinho.
Anstatt sich die Nächte vor dem Bildschirm um die Ohren zu schlagen, priorisierte er bislang lieber seine Freizeit und die eigene Erholung. "Ansonsten habe ich ein paar schöne Abendessen genossen, gut geschlafen und bin nicht bis 3 Uhr morgens wach geblieben", gab Mourinho zu.
Mourinho feiert Comeback bei Real Madrid
Mourinho, der innerhalb des Podcasts auch ein brisantes Gerücht klarstellte, wechselte vor etwas mehr als zwei Wochen von Benfica zurück zu Real Madrid. Dort erhielt er einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2029, seinen Dienst tritt "The Special One" mit Beginn der Saisonvorbereitung am 13. Juli an.
Mourinho hatte den Rekordsieger der Champions League bereits von 2010 bis 2013 trainiert, damals gewann er je einmal die spanische Meisterschaft, den Pokal und den nationalen Supercup.
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Jose Mourinho sprach im Rahmen seiner Partnerschaft mit Coca-Cola im "Beast Mode On"-Podcast. Im Projekt "Jose vs. Mourinho" von Coca-Cola treten zwei KI-Versionen des Trainers gegeneinander an und diskutieren während der gesamten Endrunde täglich Themen rund um die Weltmeisterschaft.
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.