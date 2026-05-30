"Das ist ganz schlecht": DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist von einem Thema extrem genervt

"Dieses Nationenhopping ist ganz schlecht und wertet auch die Nationalmannschaften ab", betonte Völler im Interview mit der Funke-Mediengruppe.

"Es kann nicht sein, dass Spieler sich permanent entscheiden können, für wen sie spielen möchten. Das ist nicht gut", führte Völler seine Kritik an den aktuellen FIFA-Statuten aus. Diese hatte der Weltverband 2020 in großem Umfang angepasst und sie ermöglichen es, zu einer anderen in Frage kommenden Nationalmannschaft zu wechseln, wenn man maximal drei A-Länderspiele (ohne Turniereinsatz) vor dem 21. Lebensjahr bestritten hat und das letzte davon mindestens drei Jahre zurückliegt.

Bis vor einigen Jahren hatte man sich schon mit einem Pflichtspieleinsatz für ein Land "festgespielt" und konnte danach nicht mehr für ein anderes Nationalteam auflaufen, für das man ebenfalls spielberechtigt gewesen wäre. Eine Ausnahme bildeten Einsätze in Freundschaftsspielen, danach war ein Verbandswechsel auch vor 2020 schon möglich. Ein bekanntes Beispiel ist der ehemalige Bundesligaprofi Jermaine Jones, der im Jahr 2008 zunächst dreimal in Testspielen für Deutschland aufgelaufen war, 2010 dann trotzdem zum US-Verband wechseln konnte und 69 Länderspiele für die Vereinigten Staaten absolvierte.