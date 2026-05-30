DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich für deutlich strengere Richtlinien in puncto Verbandswechsel ausgesprochen.
"Das ist ganz schlecht": DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist von einem Thema extrem genervt
Rudi Völler wird deutlich: "Es kann nicht sein, dass ..."
"Dieses Nationenhopping ist ganz schlecht und wertet auch die Nationalmannschaften ab", betonte Völler im Interview mit der Funke-Mediengruppe.
"Es kann nicht sein, dass Spieler sich permanent entscheiden können, für wen sie spielen möchten. Das ist nicht gut", führte Völler seine Kritik an den aktuellen FIFA-Statuten aus. Diese hatte der Weltverband 2020 in großem Umfang angepasst und sie ermöglichen es, zu einer anderen in Frage kommenden Nationalmannschaft zu wechseln, wenn man maximal drei A-Länderspiele (ohne Turniereinsatz) vor dem 21. Lebensjahr bestritten hat und das letzte davon mindestens drei Jahre zurückliegt.
Bis vor einigen Jahren hatte man sich schon mit einem Pflichtspieleinsatz für ein Land "festgespielt" und konnte danach nicht mehr für ein anderes Nationalteam auflaufen, für das man ebenfalls spielberechtigt gewesen wäre. Eine Ausnahme bildeten Einsätze in Freundschaftsspielen, danach war ein Verbandswechsel auch vor 2020 schon möglich. Ein bekanntes Beispiel ist der ehemalige Bundesligaprofi Jermaine Jones, der im Jahr 2008 zunächst dreimal in Testspielen für Deutschland aufgelaufen war, 2010 dann trotzdem zum US-Verband wechseln konnte und 69 Länderspiele für die Vereinigten Staaten absolvierte.
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Rudi Völler fordert "einfache Regelung" für Verbandswechsel
Völler sieht die heutige Regelung unter anderem deshalb kritisch, weil sie nicht dazu beitrage, Identifikation mit einer Nationalmannschaft zu fördern. "Entweder willst du für dieses Land spielen, weil dein Herz und deine Heimat daran hängen. Oder eben nicht", so der ehemalige deutsche Nationalstürmer (90 Länderspiele). "Dass du dich so spät wie jetzt entscheiden kannst, ist falsch."
Völler spricht sich daher dafür aus, "eine einfache Regelung" festzuzurren, die besagt, "sich spätestens mit dem 18. Lebensjahr zu entscheiden, für welches Land ich spiele. Das wäre die beste Lösung. Das ist meine feste Überzeugung."
Was Völler damit auch anreißt, ist das für Verbände ärgerliche Szenario, in ihren U-Nationalmannschaften maßgeblich zur Ausbildung junger Spieler beizutragen und dabei eben unter anderem auch finanziell in Akteure zu investieren, die später auf A-Nationalmannschaftslevel dann aber doch für ein anderes Land spielen. So zum Beispiel der Fall bei Bayer Leverkusens Mittelfeldtalent Ibrahim Maza, der in U18, U19 und U20 noch das DFB-Trikot trug, sich dann aber für Algerien entschied und mit dem Heimatland seines Vaters nun bei der WM dabei sein wird.
Weitere solcher Fälle drohen dem DFB im aktuellen deutschen U21-Nationalstürmer Nicolo Tresoldi (Club Brügge), der auch für Italien oder Argentinien spielberechtigt wäre. Oder bei Werder Bremens Innenverteidigerjuwel Karim Coulibaly, der seit der U17 für Deutschland spielt, allerdings auch vom Verband der Elfenbeinküste umworben werden soll.
Julian Nagelsmann sieht Thema Verbandswechsel gelassen
Bundestrainer Julian Nagelsmann war bereits im November vergangenen Jahres auf die immer häufiger werdenden Verbandswechsel angesprochen worden und sah das Thema relativ gelassen.
"Dieses Thema werden wir noch öfter haben in der Zukunft", sagte Nagelsmann, als er auf die Entscheidung von Maza, für Algerien zu spielen, angesprochen wurde. Er stellte dabei klar, dass eine solche Wahl eine Herzensangelegenheit sein sollte und er daher "nur die Spieler überzeugen will, die es auch fühlen, für Deutschland zu spielen. Sonst macht das keinen Sinn. [...] Wenn Maza gerne für Algerien spielen möchte, weil sein Herz ihm das sagt, dann soll er das machen. Dann bin ich der Letzte, der sagt: 'Du musst für Deutschland spielen'. Es ist zwar schade, weil er ein großes Talent ist - aber Nationalmannschaft ist ein bisschen mehr als Fußball, da sind auch Herz und Emotionen im Spiel."
Derweil profitierte der DFB im Fall Jamal Musiala bei einem der aktuell besten deutschen Spieler davon, dass Verbandswechsel nach Einsätzen im U-Bereich stets möglich sind. Der Mittelfeldzauberer von Bayern München verbrachte bekanntlich einen großen Teil seiner Kindheit und Jugend in England und spielte für die U15, U16, U17 und U21 der Three Lions. Wenige Monate nach seinem letzten Einsatz für Englands U21 entschied sich Musiala, Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters, im Februar 2021 kurz vor seinem 18. Geburtstag dann aber doch für den DFB und gab kurz darauf unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw sein A-Länderspieldebüt.
Auch Felix Nmecha, der in England aufwuchs, lief auf Junioren-Level zunächst vorwiegend für englische Auswahlteams (U16, U18 und U19) auf, ehe er sich später auf Deutschland festlegte.
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Mehrere deutsche WM-Fahrer wären auch für andere Länder spielberechtigt
Neben Musiala und Nmecha wären mehrere weitere Spieler aus Deutschlands WM-Kader auch für andere Nationen spielberechtigt gewesen, unter anderem Aleksandar Pavlovic (Serbien), Jonathan Tah (Elfenbeinküste), Jamie Leweling (Ghana) oder Deniz Undav (Türkei).
Tah verriet zuletzt, dass der ivorische Verband einst auch um ihn geworben hatte. "Das war vor der WM 2014. Da war ich auch noch nicht bei Deutschland dabei. Ich war 17 oder 18 Jahre alt, als sie mal auf mich zukamen. Ich habe aber relativ schnell abgesagt - und zwei, drei Jahre später war ich dann hier", sagte der Innenverteidiger des FC Bayern, dessen Vater aus der Elfenbeinküste stammt und der mit Blick auf das WM-Gruppenspiel gegen die Afrikaner betonte: "Ich habe dort Wurzeln und fühle mich dem Land verbunden."
Der gebürtige Hamburger durchlief seit der U16 die Auswahlteams des DFB und feierte im März 2016 sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft. Mittlerweile hat Tah 45 Länderspiele absolviert und wird bei der WM voraussichtlich gemeinsam mit Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck das Innenverteidiger-Duo bilden.