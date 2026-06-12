Das hatte niemand kommen sehen! RB Leipzig hat offenbar den Nachfolger von Ole Werner gefunden

Der 45-jährige Demichelis, der zwischen 2003 und 2011 als Spieler 259 Pflichtspiele für den FC Bayern München absolvierte, hatte beim La-Liga-Absteiger erst zuletzt um zwei Jahre verlängert. Er soll jedoch eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier besitzen, die nun offenbar von den Sachsen aktiviert wird.

Demichelis kam erst am 1. März auf die Insel, um den Klub vor dem Gang in die Segunda Division zu retten. Das klappte jedoch nicht, in zwölf Pflichtspiele an der Seitenlinie von Mallorca kam der Argentinier auf einen Punkteschnitt von 1,5 pro Partie.