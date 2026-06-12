Die Tage von Ole Werner als Trainer von RB Leipzig sind angeblich gezählt. Martin Demichelis soll Nachfolger des ehemaligen Bremers werden. Radio Marca Baleares berichtet, dass dem aktuellen Chefcoach von RCD Mallorca eine Offerte aus der Bundesliga erreicht hat. Informationen von La Ultima Hora zufolge kommt sie von RB Leipzig. Demnach werde Demichelis Mallorca verlassen und in die Bundesliga wechseln.
Das hatte niemand kommen sehen! RB Leipzig hat offenbar den Nachfolger von Ole Werner gefunden
Der 45-jährige Demichelis, der zwischen 2003 und 2011 als Spieler 259 Pflichtspiele für den FC Bayern München absolvierte, hatte beim La-Liga-Absteiger erst zuletzt um zwei Jahre verlängert. Er soll jedoch eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier besitzen, die nun offenbar von den Sachsen aktiviert wird.
Demichelis kam erst am 1. März auf die Insel, um den Klub vor dem Gang in die Segunda Division zu retten. Das klappte jedoch nicht, in zwölf Pflichtspiele an der Seitenlinie von Mallorca kam der Argentinier auf einen Punkteschnitt von 1,5 pro Partie.
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Demichelis arbeitet einst als Trainer bei Bayern
Demichelis begann seine Karriere als Trainer 2017 beim FC Malaga, seiner letzten Station als Spieler. Dort fungierte er als Assistent der Chefcoaches Michel und Jose Gonzalez.
Anschließend kehrte er zum deutschen Rekordmeister zurück, übernahm die U19 und danach die zweite Mannschaft. Im Januar 2023 zog es ihn zurück in die Heimat zu Traditionsklub River Plate nach Buenos Aires.
Am Ende der Spielzeit wurde Demichelis mit dem Verein Meister sowie zwei weitere Titel. Im August 2024 heuerte er bei CF Monterrey in Mexiko an, wo im Mai vergangenen Jahres für ihn Schluss war.
Werner war in Leipzig nicht mehr unumstritten
In Leipzig erhielten die Gerüchte um eine Ablösung von Werner nach nur einer Saison zuletzt wieder neue Nahrung. Es hieß, es herrschten unterschiedliche Auffassungen zur Zusammenarbeit mit dem 38-Jährigen.
So soll es bei RB unterschiedliche Strömungen geben: Da sei zum einen das Team von Red Bulls Global Head of Soccer Jürgen Klopp, das Werners Arbeit kritisch sehe und einen Abgang des ehemaligen Bremers befürworte. Auf der anderen Seite sollen die Leipziger Verantwortlichen ihren Coach verteidigen und diesen bereits zweimal vor einer Entlassung bewahrt haben.
So hieß es bei Sky unter anderem über Klopp und Co.: "Wäre es nach dem Kompetenzteam gegangen, wäre Werner schon nicht mehr im Amt."
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Werners führte Leipzig in die Champions League
RB holte Werner vor einem Jahr nach dessen freiwilligem Abgang von Werder und zahlte rund 1,5 Millionen Euro Ablöse. Seine Arbeit ist auf dem Papier erfolgreich: Auf die schlechteste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte 2024/25, in deren Folge RB das internationale Geschäft gänzlich verpasst hatte, folgte unter Werner eine der besten Spielzeiten der Leipziger. Es fehlten lediglich zwei Punkte zum Bestwert aus der ersten Saison 2016/17. Leipzig qualifizierte sich letzte souverän für die Königsklasse.
Auch Werner selbst ist mit einem Punkteschnitt von 1,95 pro Partie bei 38 Pflichtspielen weit vorne in der Trainerhistorie der Leipziger. Und das, obwohl er einen radikalen Umbruch bei RB unter großem sportlichen Druck zu verwalten hatte. Denn in Benjamin Sesko, Xavi Simons und Lois Openda verlor RB die drei besten Scorer der Mannschaft aus der Vorsaison. Zudem verließen in Yussuf Poulsen und Kevin Kampl zwei der wenigen Identifikationsfiguren den Klub.
Werner brachte die Mannschaft jedoch hinter sich und verhalf so manchem Spieler auf die nächste Stufe. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und natürlich Top-Neuzugang Yan Diomande sind da nur drei Beispiele.