Gemeinsam mit Thomas Müller und Mats Hummels wurde Klopp bei einem Medientermin am Montag als WM-Experte von Magenta TV vorgestellt. Anschließend fand eine Pressekonferenz statt - und die erste Frage an Klopp lautete, ob er sich eine künftige Tätigkeit als Bundestrainer vorstellen könne. "Direkt mit der Tür ins Haus", erwiderte er und lachte. "Im Moment denke ich da gar nicht drüber nach. Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts."
"Das haben die gleichen Deppen geschrieben": Jürgen Klopp räumt mit brisanten Gerüchten auf
Der langjährige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem Posten des Bundestrainers in Verbindung gebracht. Und immer wieder dementierte er die Spekulationen. Seit Anfang 2025 arbeitet Klopp als Global Sports Director für Red Bull mit seinen zahlreichen Niederlassungen, unter anderem in Salzburg und Leipzig. Er ist noch bis 2029 gebunden, Julian Nagelsmanns Bundestrainer-Vertrag beim DFB läuft bis 2028.
"Nicht ein einziges Mal": Jürgen Klopp dementiert Real-Gerücht
Permanente Nachfragen zu einer möglichen Zukunft als Bundestrainer könne er sogar "halbwegs nachvollziehen", sagte Klopp - ganz anders sieht das offenbar bei Gerüchten über einen bevorstehenden Abschied von Red Bull und einen möglichen Wechsel zu Real Madrid aus.
"Gut, dass wir mal darüber sprechen", begann Klopp und setzte zu einer Mischung aus Grundsatz- und Wutrede an. "Wann ist eine Nachricht eine Nachricht? Wenn irgendjemand ein Blatt Papier nimmt und etwas draufschreibt? Oder wenn irgendwas dran ist? Wie muss die Situation sein? Dass Real Madrid mich irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat: 'Florentino Perez am Telefon! Jürgen, wie sieht's aus?' Oder reicht es, wenn OE24 - keine Ahnung, ob das KI ist oder von irgendwelchen Menschen - irgendeinen Dreck schreibt? Das nervt mich."
Der Hintergrund: Im Zuge der Trennung von Xabi Alonso Anfang des Jahres wurde Klopp bei Real als Nachfolgekandidat gehandelt. Das berichteten unter anderem Sky und der renommierte spanische Journalist Guillem Balague. OE24 ist dagegen eine stets höchst reißerische Online-Plattform aus Österreich, die diese Meldungen aufgegriffen und weiterverbreitet hat. Warum Klopp ausgerechnet OE24 erwähnte, blieb unklar.
In Richtung der am Montag anwesenden Reporter sagte Klopp: "Da müsst ihr euch ein bisschen disziplinieren. Das ist alles nur Blödsinn." Real habe ihn im Laufe seines bisherigen Lebens "nicht ein Mal angerufen, nicht ein einziges Mal". Spöttisch ergänzte er: "Atletico Madrid übernehme ich auch noch, gleichzeitig am besten. Sorry Madrid, erstmal müssen sie anrufen!"
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Jürgen Klopp: "Kollege hat gar keine Ahnung"
Der DFB und Real Madrid waren damit abgearbeitet, als letztes wurde Klopp zu dem Gerücht über einen bevorstehenden Abschied von Red Bull befragt. "Das haben die gleichen Deppen geschrieben: Salzburger Nachrichten", erwiderte Klopp, nun sichtlich in Rage. "Der Kollege von den Salzburger Nachrichten hat gar keine Ahnung. Und auch da hängen sich alle drauf."
Das Gerücht über ein Red-Bull-Aus hatten Ende Februar tatsächlich die Salzburger Nachrichten gestreut. Mit dem Onlineportal OE24 hat die Zeitung aber nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Bei den Salzburger Nachrichten handelt es sich um ein renommiertes Qualitätsmedium - das zudem eine brisante Vorgeschichte mit Klopp hat.
Im Juni 2024 berichteten die Salzburger Nachrichten als erstes Medium von einem bevorstehenden Wechsel Klopps zu Red Bull. Klopps Berater Marc Kosicke tat das Gerücht damals als "totalen Quatsch" ab - aber im Oktober unterschrieb Klopp tatsächlich bei Red Bull.
Jürgen Klopps Karriere
- 2001 bis 2008: Trainer beim FSV Mainz 05
- 2008 bis 2015: Trainer bei Borussia Dortmund
- 2015 bis 2024: Trainer beim FC Liverpool
- seit 2025: Global Sports Director bei Red Bull