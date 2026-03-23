"Das haben die gleichen Deppen geschrieben": Jürgen Klopp räumt mit brisanten Gerüchten auf

Permanente Nachfragen zu einer möglichen Zukunft als Bundestrainer könne er sogar "halbwegs nachvollziehen", sagte Klopp - ganz anders sieht das offenbar bei Gerüchten über einen bevorstehenden Abschied von Red Bull und einen möglichen Wechsel zu Real Madrid aus.

"Gut, dass wir mal darüber sprechen", begann Klopp und setzte zu einer Mischung aus Grundsatz- und Wutrede an. "Wann ist eine Nachricht eine Nachricht? Wenn irgendjemand ein Blatt Papier nimmt und etwas draufschreibt? Oder wenn irgendwas dran ist? Wie muss die Situation sein? Dass Real Madrid mich irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat: 'Florentino Perez am Telefon! Jürgen, wie sieht's aus?' Oder reicht es, wenn OE24 - keine Ahnung, ob das KI ist oder von irgendwelchen Menschen - irgendeinen Dreck schreibt? Das nervt mich."

Der Hintergrund: Im Zuge der Trennung von Xabi Alonso Anfang des Jahres wurde Klopp bei Real als Nachfolgekandidat gehandelt. Das berichteten unter anderem Sky und der renommierte spanische Journalist Guillem Balague. OE24 ist dagegen eine stets höchst reißerische Online-Plattform aus Österreich, die diese Meldungen aufgegriffen und weiterverbreitet hat. Warum Klopp ausgerechnet OE24 erwähnte, blieb unklar.

In Richtung der am Montag anwesenden Reporter sagte Klopp: "Da müsst ihr euch ein bisschen disziplinieren. Das ist alles nur Blödsinn." Real habe ihn im Laufe seines bisherigen Lebens "nicht ein Mal angerufen, nicht ein einziges Mal". Spöttisch ergänzte er: "Atletico Madrid übernehme ich auch noch, gleichzeitig am besten. Sorry Madrid, erstmal müssen sie anrufen!"