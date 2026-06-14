Das Experten-Duo Christoph Kramer und Per Mertesacker kann einer Neuerung bei der WM 2026 überhaupt nichts abgewinnen. Im Fokus der Kritik: Die Halbzeit-Interviews während Spielen. Der Auslöser waren die nichtssagenden Antworten von Brasilien-Kapitän Marquinhos beim 1:1 der Selecao gegen Marokko.
"Das geht wirklich nicht!" Christoph Kramer kann einer WM-Neuerung überhaupt nichts abgewinnen
"Katastrophal": Kramer schimpft über WM-Neuerung
"Wir werden versuchen, in der zweiten Hälfte so weiterzumachen. Ein Ergebnis, auf das wir aufbauen können. Mal schauen, wie es weitergeht", hatte der PSG-Innenverteidiger gesagt. Daraufhin fragte ZDF-Moderator Jochen Breyer in die Runde, was sie denn von den Interviews halten würden.
Fast gleichzeitig schlugen die beiden Weltmeister von 2014 bei ihrem Urteil in dieselbe Kerbe. "Katastrophal", sagte Kramer. Mertesacker entgegnete: "Schwierig!"
Kramer führte aus: "Also, das geht nicht, finde ich. Das geht wirklich nicht! Du bist schon in einem Fokus. Und du nimmst jedem Spieler da drei Minuten, du musst dann zu irgendeinem Slot. Du nimmst Marquinhos drei Minuten von einer echt wichtigen Halbzeit. Und da kommt ja auch nix Vernünftiges bei herum. Was willst du da sagen?"
Breyer und Mertesacker fielen in Gelächter aus. Letzterer verwies - mir ironischem Unterton - auf Marquinhos: "Hat sich doch relativ klar eben angehört …". Kramer legte nach: "Nullachtfünfzehn! Komm, wir machen jetzt weiter. Der Bessere gewinnt."
- AFP
Trinkpausen: Bundesliga-Trainerin sieht Mehrwert für Trainer und Spieler
Breyer lenkte das Thema anschließend auf die Trinkpausen um, die unabhängig von den Wetterbedingungen einmal pro Hälfte stattfinden, und holte Werder Bremens Bundesliga-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp mit ins Boot.
Auf die Frage, was ein Coach in der kurzer Zeit verändern könne, erklärte sie: "Schon mehr als man denkt! Ich finde es superspannend. Ich habe es auch versucht, sehr aufmerksam zu verfolgen. Selbst Ancelotti stand heute da mit einer Magnet-Taktik-Tafel, so ein bisschen old school. Er nimmt sich Spieler zur Seite, da geht’s immer um Räume. Wir reden von drei Minuten, du kannst diese Phase schon nutzen. Das finde ich eine lange Zeit. Wenn wir hier in Deutschland eine Unterbrechung machen aufgrund von Hitze, dann sind das 90 Sekunden. Pochettino bei den Amis hat eine Analyse mit Laptop gemacht. Das ist sehr interessant und verändert das Spiel."
Es sind bei weitem nicht die zwei einzigen Regeln, die zur WM neu eingeführt wurden. Nicht nur die Halbzeit-Interviews führten bislang zu negativer Resonanz.