"Das Gefühl der Frustration ist enorm": Emotionale Botschaft von Vinicius Junior nach Brasiliens WM-Aus

"Ich entschuldige mich, und ich werde für unseren Traum kämpfen, an die Weltspitze zurückzukehren", schrieb der 25-Jährige von Real Madrid bei Instagram.

Das frühe Aus im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) am vergangenen Sonntag nage noch immer an ihm: "Das Gefühl der Frustration ist enorm. Wir hatten einen Kader, der stark genug war, um mehr zu erreichen, und das ist uns nicht gelungen." Das sehnsüchtige Warten auf den sechsten WM-Titel geht 24 Jahre nach dem bislang letzten Triumph weiter für die Selecao und ihre Fans.