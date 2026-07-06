Als Thomas Tuchel seinen WM-Kader im Mai öffentlich machte, sorgten nicht nur die Nicht-Berücksichtigungen von Stars wie Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire oder Trent Alexander-Arnold für reichlich Diskussionen. Auch wurde die Nominierung des 34 Jahre alten Abwehrriesen Dan Burn von Newcastle United mit Argusaugen begutachtet - und sogar ins Lächerliche gezogen.
Das gab es seit 60 Jahren nicht mehr bei einer WM! Ein verlachter Liebling von Thomas Tuchel wird zum heimlichen England-Helden
Dan Burn wurde vor der WM zum Meme - und gegen Mexiko zum Helden
In den Sozialen Netzwerken kursierten schnell sogenannte Meme-Videos, die sich über die Schwerfälligkeit des zwei Meter großen Innenverteidigers lustig machten. Zu sehen war beispielsweise eine riesige Puppe, die erfolglos hinter Kindern hinterher läuft, ohne sie zu fangen - garniert mit dem Spruch: "Dan Burn gegen Spanien bei der WM."
Nun ist Mexiko nicht Spanien, aber dennoch lässt sich schon nach diesem aberwitzigen Achtelfinale der Three Lions gegen den Co-Gastgeber festhalten: Tuchel hat mit der Nominierung von Burn alles, aber wirklich alles richtig gemacht. Denn im Laufe des Wahnsinns im legendären Aztekenstadion entstand tatsächlich eines der wenigen Szenarien, in dem Burn eine absolute Trumpfkarte für England sein kann.
Als Raul Jimenez in der 69. Minute per Elfmeter auf 2:3 verkürzte und dem Weltmeister von 1966 sichtbar nach der Roten Karte gegen Jarrell Quansah in der 54. Minute die Kräfte schwanden, war Tuchel klar, was seine Spieler in den letzten 20 Minuten plus Nachspielzeit erwarten würde. Eine Flanke nach der anderen segelte in den englischen Strafraum, also brachte Tuchel den Mann, für dessen Nominierung er vor wenigen Monaten noch verlacht wurde.
Dan Burn schreibt WM-Geschichte: Aus der 5. Liga zur WM mit England
In der 75. Minute kam Burn für Elliott Anderson in die Partie und entpuppte sich als Schlüsselspieler in der englischen Abwehrschlacht. Der Routinier schmiss sich in jeden Abschluss, war bei fast jedem hohen Ball zur Stelle und schrieb am Ende des aufopferungsvollen Kampfes sogar WM-Geschichte. Sechs klärende Aktionen verbuchte Burn, dazu noch zwei wichtige Blocks. Keinem anderen Spieler bei einer WM-Endrunde seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 1966 gelangen so viele in so wenig Spielzeit, berichtet Opta.
Am Ende waren es mit der üppigen Nachspielzeit knapp 28 Minuten, in denen Burn mithelfen durfte, das englische Gehäuse zu vernageln. Was ihm sein Förderer und Fan Tuchel vor seiner ersten Einwechslung bei dieser WM gesagt habe? "Nur, was er von mir erwartet. Er weiß, wie groß ich bin. Es ging darum, zu blocken und Flanken zu verteidigen und mich einfach durchzubeißen."
Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten: Auftrag erfüllt. Mission accomplished. Dass Dan Burn überhaupt Profi werden, geschweige denn eine WM für England spielen würde, daran war lange nicht zu denken, eine Mission Impossible. Als Jugendlicher wurde er von Newcastle weggeschickt, spielte mit 18 Jahren unter anderem für Darlington im Amateurbereich und arbeitete nebenbei für eine Supermarktkette.
Über Fulham, Birmingham, Wigan und Brighton wurde es dann doch noch was mit der erträumten Profikarriere. Mit 30 Jahren wechselte Burn als gestandener Premier-League-Verteidiger dorthin zurück, wo er einst verschmäht wurde: Zu Newcastle United. Bei den Magpies ist er seit Jahren Stammspieler, allerdings häuften sich in der vergangenen unterdurchschnittlichen Saison auch bei Burn die Fehler.
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Thomas Tuchel nimmt Dan Burn bei erster Nominierung auf den Arm: "Sehr unprofessionell von mir"
Auch deshalb kam seine Nominierung für einige überraschend, weil Maguire bei Manchester United eine starke Rückrunde spielte und letztlich kein gutes Haar an Tuchel für seine Ausbootung ließ. Burn ist indes ein absoluter Tuchel-Liebling. Als der Deutsche im März den damals 32-Jährigen erstmals in den Kader der Three Lions berief, staunten viele nicht schlecht. Tuchel hatte dafür keinerlei Verständnis. "Ich war überrascht, dass er noch nie nominiert wurde, er ist so ein großer Kerl, aber offensichtlich ist es trotzdem einfach, ihn zu übersehen", sagte Tuchel damals auf der Pressekonferenz über Burn.
Wenig später berichtete er, dass der Innenverteidiger ihn in mehreren Telefonaten "sehr beeindruckt" habe: "Danach habe ich mich sehr wohl mit meiner Entscheidung gefühlt. Wir haben jetzt einen herausragenden Teamplayer, der uns dabei helfen wird, das richtige Team zu bauen", schwärmte Tuchel geradezu von Burn.
Tuchel erlaubte sich sogar noch einen kleinen Scherz mit seinem Debütanten. Burn erzählte einmal, dass er lange auf den Anruf des neuen Nationaltrainers gewartet habe, um zu erfahren, ob er tatsächlich erstmals dabei sein würde. Als er um sechs Uhr abends nichts gehört hatte, habe er die Hoffnung schon aufgegeben, ehe sich Tuchel mit einer Textnachricht um zehn Uhr meldete, ob Burn noch wach sei. Der bejahte und kassierte gleich mal eine Ansage von Tuchel: "Er hat gesagt, dass das sehr unprofessionell von mir sei, nach zehn Uhr noch wach zu sein."
Seit diesen Tagen ist Burn eigentlich immer Teil der englischen Nationalmannschaft gewesen. Bei nur einem einzigen Spiel stand er nicht im Kader. Es war die Testspielphase, in der Tuchel einen XXL-Kader nominierte. Die eine Hälfte machte das erste Spiel gegen Uruguay, die andere das zweite gegen Japan wenige Tage später.
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Wird Erling Haaland das nächste "Dan-Burn-Szenario"?
Es war also am Ende gar nicht so sensationell, dass Tuchel natürlich auch bei der WM auf seinen heimlichen Anführer neben Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham und Jordan Pickford setzen wird. Vielleicht nicht in einer sportlich relevanten Rolle, aber als "Klebstoff"-Spieler für den Teamgeist offenbar umso wichtiger. Eine ähnliche Rolle wurde auch dem einstigen Führungsspieler und nun so unglücklich verletzten Jordan Henderson zuteil, der es zur Verwunderung vieler ebenfalls in den Kader schaffte, nachdem er unter Tuchels Vorgänger Gareth Southgate aussortiert worden war.
Die ersten vier Spiele verbrachte Burn über 90 Minuten auf der Reservebank, ehe gegen Mexiko seine Viertelstunde schlug. "Ich werde diese Nacht nie vergessen. Es war einfach surreal", sagte er nach dem dramatischen Einzug ins Viertelfinale, wo nun Norwegen mit Kopfball-Urgewalt Erling Haaland wartet. Ein eigentlich perfekter Anlass, Burn erneut zumindest mal in einer potenziell engen Schlussphase das Vertrauen zu schenken. Immerhin kennt man sich bestens aus zahlreichen Duellen in der Premier League.
Zumindest gegen Mexiko zahlte er dies Tuchel eindrucksvoll zurück. Und es darf nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Burn-Szenarien im WM-Verlauf geben wird.
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Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.