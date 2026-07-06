Das gab es seit 60 Jahren nicht mehr bei einer WM! Ein verlachter Liebling von Thomas Tuchel wird zum heimlichen England-Helden

Auch deshalb kam seine Nominierung für einige überraschend, weil Maguire bei Manchester United eine starke Rückrunde spielte und letztlich kein gutes Haar an Tuchel für seine Ausbootung ließ. Burn ist indes ein absoluter Tuchel-Liebling. Als der Deutsche im März den damals 32-Jährigen erstmals in den Kader der Three Lions berief, staunten viele nicht schlecht. Tuchel hatte dafür keinerlei Verständnis. "Ich war überrascht, dass er noch nie nominiert wurde, er ist so ein großer Kerl, aber offensichtlich ist es trotzdem einfach, ihn zu übersehen", sagte Tuchel damals auf der Pressekonferenz über Burn.

Wenig später berichtete er, dass der Innenverteidiger ihn in mehreren Telefonaten "sehr beeindruckt" habe: "Danach habe ich mich sehr wohl mit meiner Entscheidung gefühlt. Wir haben jetzt einen herausragenden Teamplayer, der uns dabei helfen wird, das richtige Team zu bauen", schwärmte Tuchel geradezu von Burn.

Tuchel erlaubte sich sogar noch einen kleinen Scherz mit seinem Debütanten. Burn erzählte einmal, dass er lange auf den Anruf des neuen Nationaltrainers gewartet habe, um zu erfahren, ob er tatsächlich erstmals dabei sein würde. Als er um sechs Uhr abends nichts gehört hatte, habe er die Hoffnung schon aufgegeben, ehe sich Tuchel mit einer Textnachricht um zehn Uhr meldete, ob Burn noch wach sei. Der bejahte und kassierte gleich mal eine Ansage von Tuchel: "Er hat gesagt, dass das sehr unprofessionell von mir sei, nach zehn Uhr noch wach zu sein."

Seit diesen Tagen ist Burn eigentlich immer Teil der englischen Nationalmannschaft gewesen. Bei nur einem einzigen Spiel stand er nicht im Kader. Es war die Testspielphase, in der Tuchel einen XXL-Kader nominierte. Die eine Hälfte machte das erste Spiel gegen Uruguay, die andere das zweite gegen Japan wenige Tage später.