Das gab es beim BVB noch nie! In dieser Statistik ist Borussia Dortmund Spitzenreiter der Bundesliga

So war die knappe Pleite gegen den deutschen Rekordmeister laut der Datenbank OPTA bereits das 24. Spiel in dieser Saison, in welchem die Schwarzgelben immer mindestens einen Treffer erzielen konnten. Noch nie zuvor war Dortmund dies an den ersten 24 Spieltagen einer Saison gelungen.

Gegen die Bayern traf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck in der 26. Spielminute zunächst per Kopf zum 1:0, den zweiten BVB-Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 besorgte Daniel Svensson wenige Minuten vor Spielende.