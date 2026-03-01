Der BVB hat bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.
Das gab es beim BVB noch nie! In dieser Statistik ist Borussia Dortmund Spitzenreiter der Bundesliga
BVB stellt neuen Vereinsrekord auf
So war die knappe Pleite gegen den deutschen Rekordmeister laut der Datenbank OPTA bereits das 24. Spiel in dieser Saison, in welchem die Schwarzgelben immer mindestens einen Treffer erzielen konnten. Noch nie zuvor war Dortmund dies an den ersten 24 Spieltagen einer Saison gelungen.
Gegen die Bayern traf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck in der 26. Spielminute zunächst per Kopf zum 1:0, den zweiten BVB-Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 besorgte Daniel Svensson wenige Minuten vor Spielende.
- Getty Images Sport
BVB das gefährlichste Team nach Standards - FC Bayern anfällig
Darüber hinaus war Schlotterbecks Eckentor bereits der zwölfte Dortmunder Treffer nach einem ruhenden Ball im laufenden Kalenderjahr. Der BVB erzielte damit knapp die Hälfte seiner 25 Ligatore im Jahr 2026 nach einem Standard (48 Prozent). Das ist der Bestwert der Liga!
Für die Bayern war es derweil das elfte Gegentor nach ruhendem Ball. Also knapp die Hälfte der 23 Gegentore in der Bundesliga.
BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 7. März, 18.30 Uhr: 1. FC Köln - BVB (Bundesliga)
- 14. März, 15.30 Uhr: BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
- 21. März, 18.30 Uhr: BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.