"Das beste Trikot, das ich mir vorstellen kann": Ist eine Einigung des FC Bayern München mit Michael Olise etwa "kein Problem"?

Trotz der anhaltenden Spekulationen um die Zukunft des Superstars ist ein Transfer in der aktuellen Wechselperiode ausgeschlossen. "Derzeit weiß Real Madrid, dass es keine Chance gibt, selbst wenn sie 300 Millionen Euro bieten würden. Zudem ist der spanische Verein bereit, sich zurückzuhalten, wenn der FC Bayern München einfach nicht bereit ist, Michael Olise zu verkaufen", stellte Falk klar.

Es sei daher davon auszugehen, dass es um die Personalie in nächster Zeit "etwas ruhiger" werde, da der Franzose keinerlei Hebel für einen vorzeitigen Abschied besitzt: "Er hat einen langfristigen Vertrag in München. Es gibt also keine Chance für Olise, auf irgendetwas zu drängen, selbst wenn er es wollte. Aber wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt einen Wechsel anstrebt."

Olises Vertrag in München läuft aktuell noch bis 2029. Der 24-Jährige war per Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich 53 Millionen Euro im Sommer 2024 von Crystal Palace gekommen und schlug seitdem in München voll ein. In 107 Pflichtspielen erzielte er bis dato 42 Tore und bereitete 54 Treffer vor.