Der FC Bayern München plant laut einem Bericht der Bild unmittelbar nach der WM ein Rekordangebot für Michael Olise, um das Interesse von Real Madrid und PSG abzuwehren. Demnach soll das Gehalt des Offensivstars auf astronomische 25 Millionen Euro verdoppelt werden, um Olise zu einer Verlängerung seines aktuell bis 2029 datierten Kontrakts vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2031 zu bewegen.
"Das beste Trikot, das ich mir vorstellen kann": Ist eine Einigung des FC Bayern München mit Michael Olise etwa "kein Problem"?
Das kolportierte Interesse der europäischen Schwergewichte Paris Saint-Germain, Manchester City und allen voran Real Madrid hat an der Säbener Straße zu einem sofortigen Umdenken geführt. Mit der avisierten Gehaltsaufbesserung würde der 24-jährige Franzose auf einen Schlag in die Topverdiener-Kategorie des Vereins aufsteigen.
"Michael Olise wird ein großartiges Angebot erhalten, sobald er von der Weltmeisterschaft zurück ist. Sicherlich mehr Geld, um ihn in die Liga der Topverdiener beim FC Bayern München zu bringen", kündigte Bild-Fußballchef Christian Falk an. "Sofern man nicht Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Erling Haaland heißt, gibt es im Weltfußball nur wenige Spieler, die mehr verdienen als die Spitzenverdiener beim FC Bayern."
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"Kein Problem": Bleibt Olise bei Bayern?
Der Knackpunkt in den kommenden Wochen liegt jedoch in der Zukunftsplanung des Rechtsaußen. "Aus finanzieller Sicht glaube ich, dass eine Einigung kein Problem ist", sagte Falk.
Vielmehr gehe es um die emotionale und sportliche Perspektive des Spielers im Hinblick auf die nächsten Jahre seiner Karriere. Falk führte dazu aus: "Die große Frage ist, ob Olise sich selbst in dem attraktiven weißen Trikot von Real Madrid sieht oder ob er auf das rote Trikot des FC Bayern München blickt und denkt: Das ist das beste Trikot, das ich mir vorstellen kann."
Real Madrid wohl ohne Chance auf Michael Olise
Trotz der anhaltenden Spekulationen um die Zukunft des Superstars ist ein Transfer in der aktuellen Wechselperiode ausgeschlossen. "Derzeit weiß Real Madrid, dass es keine Chance gibt, selbst wenn sie 300 Millionen Euro bieten würden. Zudem ist der spanische Verein bereit, sich zurückzuhalten, wenn der FC Bayern München einfach nicht bereit ist, Michael Olise zu verkaufen", stellte Falk klar.
Es sei daher davon auszugehen, dass es um die Personalie in nächster Zeit "etwas ruhiger" werde, da der Franzose keinerlei Hebel für einen vorzeitigen Abschied besitzt: "Er hat einen langfristigen Vertrag in München. Es gibt also keine Chance für Olise, auf irgendetwas zu drängen, selbst wenn er es wollte. Aber wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt einen Wechsel anstrebt."
Olises Vertrag in München läuft aktuell noch bis 2029. Der 24-Jährige war per Ausstiegsklausel in Höhe von lediglich 53 Millionen Euro im Sommer 2024 von Crystal Palace gekommen und schlug seitdem in München voll ein. In 107 Pflichtspielen erzielte er bis dato 42 Tore und bereitete 54 Treffer vor.
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Michael Olise: Leistungsdaten beim FC Bayern in der Saison 2025/26
Spiele: 52 Einsatzminuten: 4015 Tore: 22 Assists: 31
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname