"Dann weint er": Ehemaliger Weltfußballer wettert gegen Vinicius Junior

Bei Sky 90 fand er nicht nur deutliche Worte für Reals Superstar Vinicius Junior sowie dessen Verhalten auf dem Platz, sondern auch für das Gebaren des Klubs in der jüngeren Vergangenheit. "Vinicius ist natürlich ein toller Spieler, provoziert aber ohne Ende", begann Matthäus und konkretisierte dann: "Wenn man ihn dann mal richtig auf dem Platz packt, beschwert er sich nur, dann weint er. So ein bisschen typisch, die Art."

Reals Boykott der Ballon-d'Or-Gala 2024 war für den 65-Jährigen nicht in Ordnung: "Rodri ist Weltfußballer geworden, dann haben sie gesagt: 'Ja, ungerecht, hätte einer von uns werden müssen.' Also boykottieren wir. Das macht man nicht. Aus Respekt gegenüber den Gegnern, den anderen Mannschaften und Spielern – das macht man nicht. Die Presse hat es ja auch negativ gesehen, und so verliert ein Verein, der Großes geschaffen hat und eine ganz große Geschichte hat, irgendwie an Ansehen."

Matthäus' Fazit: "Also ich finde auch nicht gut, wie sich Real Madrid in den letzten Jahren verhalten hat."