"Dann stehe ich auch blöd da": Nico Schlotterbeck gibt nächstes Update im Vertragspoker mit dem BVB

Er habe gewusst, "dass dann Gegenwind kommt, auch zu meiner Person. So ist das Fußball-Geschäft. Das war nicht böse gemeint gegenüber euch (den Journalisten, d. Red) und den BVB-Fans", führte der Innenverteidiger aus: "Ich wollte einfach mal von Ole den Standpunkt hören, wie er das angeht. Deshalb wollte ich das revidieren, was in den Medien stand."

Man habe in diesem ersten Gespräch "sehr inhaltlich versucht zu sprechen", sagte der neue Sportdirektor Ole Book: "Wir haben die Ideen von Lars und mir präsentiert für die Zukunft. Er wirkte da sehr offen und interessiert. Das Gespräch hat Spaß gemacht. Das ist ein Teil des Ganzen, den sind wir jetzt angegangen. Alles andere werden wir in den nächsten Wochen sehen."

Die Klarstellung Schlotterbecks unter der Woche habe er "nicht als Kritik am Verein, an mir oder sonst wem empfunden".