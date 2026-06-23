Dank Max Eberl: FC Bayern spart bei einem Top-Transfer offenbar viel Geld

Eberl habe deshalb die Ablöse drücken können, weil der Rekordmeister bereits frühzeitig sein Interesse an Saibari bei der PSV hinterlegt habe und schon vor dem ersten WM-Spiel Marokkos eine Einigung erzielt worden sei. Saibari ist besonders auf Drängen von Vincent Kompany in den Fokus der Münchner gerückt. Bei den Bayern ist er zunächst in zentraler Position eingeplant, kann aber auch auf dem Flügel und in der Sturmspitze agieren.

Ende Januar spielte Saibari im Duell mit seinem künftigen Klub aus München in der Champions-League-Ligaphase beispielsweise als Teil einer Doppelspitze und konnte dabei überzeugen. Zwar unterlag Saibaris PSV dem FCB mit 1:2, dem marokkanischen Nationalspieler war jedoch ein absolutes Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1 gelungen.

Nach der Partie unterhielt sich Kompany seinerzeit angeregt mit Saibari. Möglicherweise schon ein Indiz für den nun vollzogenen Wechsel zum Bundesliga-Champion, wenngleich Saibari selbst damals gegenüber Ziggo Sport dementierte: "Nein, nein. Er hat mir zu meinem Auftritt gratuliert, eigentlich unserem Team. Er meinte, dass wir so weitermachen müssten", sagte er.

Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, hatten die Entscheider um Eberl Saibari nicht oben auf der Liste. Kompany aber habe insistiert und gesagt, dass er den Spieler nach einem persönlichen Gespräch schon von einem Wechsel überzeugen konnte. Die Münchner hätten anschließend beschlossen, bei Kompanys Wunschspieler in die Vollen zu gehen.