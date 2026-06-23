Wie Sky berichtet, sei es besonders dem Sportvorstand zu verdanken, dass der FC Bayern die Sockelablöse für den marokkanischen WM-Shootingstar noch einmal auf unter 50 Millionen Euro drücken konnte. Sollten alle Bonuszahlungen an die PSV Eindhoven fällig werden, würde sich die Summe auf 52 Millionen Euro erhöhen. Zuvor war oftmals die Rede von einer fixen Ablöse in Höhe von mindestens 50 Millionen, die sich durch Boni noch auf 55 Millionen erhöhen kann.
Dank Max Eberl: FC Bayern spart bei einem Top-Transfer offenbar viel Geld
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Vincent Kompany wollte Ismael Saibari offenbar unbedingt zum FC Bayern holen
Eberl habe deshalb die Ablöse drücken können, weil der Rekordmeister bereits frühzeitig sein Interesse an Saibari bei der PSV hinterlegt habe und schon vor dem ersten WM-Spiel Marokkos eine Einigung erzielt worden sei. Saibari ist besonders auf Drängen von Vincent Kompany in den Fokus der Münchner gerückt. Bei den Bayern ist er zunächst in zentraler Position eingeplant, kann aber auch auf dem Flügel und in der Sturmspitze agieren.
Ende Januar spielte Saibari im Duell mit seinem künftigen Klub aus München in der Champions-League-Ligaphase beispielsweise als Teil einer Doppelspitze und konnte dabei überzeugen. Zwar unterlag Saibaris PSV dem FCB mit 1:2, dem marokkanischen Nationalspieler war jedoch ein absolutes Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1 gelungen.
Nach der Partie unterhielt sich Kompany seinerzeit angeregt mit Saibari. Möglicherweise schon ein Indiz für den nun vollzogenen Wechsel zum Bundesliga-Champion, wenngleich Saibari selbst damals gegenüber Ziggo Sport dementierte: "Nein, nein. Er hat mir zu meinem Auftritt gratuliert, eigentlich unserem Team. Er meinte, dass wir so weitermachen müssten", sagte er.
Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, hatten die Entscheider um Eberl Saibari nicht oben auf der Liste. Kompany aber habe insistiert und gesagt, dass er den Spieler nach einem persönlichen Gespräch schon von einem Wechsel überzeugen konnte. Die Münchner hätten anschließend beschlossen, bei Kompanys Wunschspieler in die Vollen zu gehen.
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Saibari-Transfer zum FC Bayern wohl schon vollständig fixiert
Dem Wechsel des polyvalenten Offensivspielers, der bei der WM für Marokko sowohl gegen Brasilien als auch Schottland getroffen hat, soll laut Sky nichts mehr im Wege stehen. Bereits vergangene Woche hatte die AFP berichtet, dass Saibari in Anwesenheit des Mannschaftsarztes Dr. Jochen Hahne, der bei der deutschen Nationalmannschaft in den USA weilt, seinen Medizincheck bereits erfolgreich absolviert hat. Wann genau der Wechsel nun offiziell bekannt gemacht wird, ist noch offen, könnte sich aber sogar noch bis in den Juli ziehen.
Saibari war 2020 vom belgischen Topklub KRC Genk nach Eindhoven gewechselt und empfahl sich beim aktuellen niederländischen Meister zunächst über die zweite Mannschaft. Zuletzt war er ein absoluter Schlüsselspieler der PSV, in der abgelaufenen Saison kam er wettbewerbsübergreifend auf 19 Tore und neun Assists in 37 Einsätzen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.