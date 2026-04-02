Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat noch einmal eine Lanze für Deniz Undav gebrochen.
"Da muss schon Deniz in erster Linie genannt werden": Nächste Lanze für Undav gebrochen
Grundsätzlich wolle er zur Stellung des Angreifers bei der Nationalmannschaft und den Äußerungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann nichts mehr sagen, betonte er am Donnerstag, machte aber auch deutlich: Bei der Beobachtung der beiden Länderspiele in der Schweiz (4:3) und gegen Ghana (2:1) habe er "auch einen Deniz gesehen, der genau das macht, was er auch bei uns macht - Tore, wichtige Tore", beim Sieg gegen Ghana in Stuttgart auch "ein spielentscheidendes Tor. Das sind doch alles sehr positive Sachen."
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Hoeneß lobt Undav: "Deniz macht häufig den Unterschied"
Vor dem Topspiel in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) machte Hoeneß deutlich, dass Undav einen großen Anteil an der Formstärke des VfB habe. "Wir sind in vielen Bereichen in die richtige Richtung gegangen", sagte er, "und klar, dann darf man auch nicht vergessen, dass wir mit Deniz einen Spieler haben, der häufig auch den Unterschied macht. Du brauchst einen, der am Ende finalisiert. Da haben wir nicht nur Deniz, da haben wir auch andere. Aber da muss schon Deniz in erster Linie genannt werden, die Statistiken sind enorm."
18 Tore hat der Stürmer in dieser Bundesliga-Saison bislang erzielt, nur Bayerns Harry Kane hat mehr. Eine Fortsetzung am Samstag im Duell Dritter (53 Punkte) gegen Zweiter (61) ist erwünscht - und nicht mal so unwahrscheinlich.
Hoeneß lobt BVB unter Kovac
Vor drei Jahren, am 3. April 2023, übernahm Hoeneß den Trainerjob in Stuttgart, seitdem hat der VfB keines von sieben Pflichtspielen gegen Dortmund verloren (fünf Siege, zwei Unentschieden). "Das ist natürlich enorm gegen eine solche Topmannschaft", sagte der 43-Jährige, betonte aber: "Diese Zahl wird uns nicht helfen für das Spiel am Samstag." Zugleich würdigte er die Dortmunder für eine "herausragende Saison, da kann man Niko Kovac und sein Team nur loben".
An Selbstbewusstsein mangelt es freilich auch Hoeneß nicht. "Wir trauen uns zu, die Dortmunder auch diesmal wieder zu ärgern", versicherte er - unter anderem, weil da ja auch Undav ist.
"Deniz liefert die Antworten auf dem Platz, so ist es auch zu wünschen. Das wird er die nächsten Wochen auch wieder tun, davon bin ich überzeugt." Und dann, ergänzte Hoeneß, "werden wir am Ende profitieren von einer guten Nationalmannschaft und einem guten Deniz."