"Da muss schon Deniz in erster Linie genannt werden": Nächste Lanze für Undav gebrochen

Vor dem Topspiel in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) machte Hoeneß deutlich, dass Undav einen großen Anteil an der Formstärke des VfB habe. "Wir sind in vielen Bereichen in die richtige Richtung gegangen", sagte er, "und klar, dann darf man auch nicht vergessen, dass wir mit Deniz einen Spieler haben, der häufig auch den Unterschied macht. Du brauchst einen, der am Ende finalisiert. Da haben wir nicht nur Deniz, da haben wir auch andere. Aber da muss schon Deniz in erster Linie genannt werden, die Statistiken sind enorm."

18 Tore hat der Stürmer in dieser Bundesliga-Saison bislang erzielt, nur Bayerns Harry Kane hat mehr. Eine Fortsetzung am Samstag im Duell Dritter (53 Punkte) gegen Zweiter (61) ist erwünscht - und nicht mal so unwahrscheinlich.