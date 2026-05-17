"Wir können das Interesse nicht verheimlichen. Da ist etwas im Gange, aber nicht mit mir direkt. Ich brauche Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, diese Woche wird sehr wichtig sein", erklärte 'The Special One' auf der Pressekonferenz nach dem letzten Saisonspiel Benficas gegen GD Estoril Praia (3:1).
"Da ist etwas im Gange": Jose Mourinho bestätigt Interesse von Real Madrid
Gleichwohl soll es noch kein offizielles Angebot seitens der Madrilenen gegeben oder erste Gespräche stattgefunden haben. Mourinhos Aussagen zufolge könnte in der kommenden Woche aber frischer Wind in die Causa kommen. Eine zeitnahe Entscheidung ist dabei nicht ausgeschlossen.
Der 63-Jährige gilt als Top-Favorit auf den Posten als neuer Cheftrainer bei Real Madrid, wo der derzeitige Coach Alvaro Arbeloa nach mäßigen Leistungen aller Voraussicht nach nicht über den Sommer hinaus weitermachen darf.
Zuletzt wurde berichtet, dass ein Wechsel Mourinhos zu den Königlichen bereits in trockenen Tüchern sei, eine offizielle Bestätigung gab es jedoch von keiner Seite. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine Rückkehr des Portugiesen an seine alte Wirkungsstätte angedeutet. "The Special One" besitzt bei Benfica eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag.
Neben Mourinho waren unter anderem auch Frankreichs scheidender Nationalcoach Didier Deschamps und Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart gehandelt worden.
Mourinho soll Stars bei Real Madrid wieder auf Linie bringen
Mourinho soll das zerrüttete Starensemble Reals mit seiner harten Hand wieder einen, das nun zum zweiten Mal in Serie eine Spielzeit ohne größeren Titelgewinn beenden wird. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich die Spieler mehrere disziplinarische Aussetzer geleistet, was in der folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde den unrühmlichen Höhepunkt fand.
Mourinho saß bereits von 2010 bis 2013 auf der Trainerbank der Madrilenen und wurde je einmal Meister sowie Pokalsieger. Zuletzt hatte Sky Sport noch berichtet, dass der 63-Jährige jedoch zwei Forderungen für sein Comeback stellen soll. Die Rede in den Gesprächen mit den Verantwortlichen sei von "voller Kontrolle" sowie "großes Mitspracherecht bei Transfers" gewesen, ehe er einem erneuten Engagement zustimmen würde.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".