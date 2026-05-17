"Da ist etwas im Gange": Jose Mourinho bestätigt Interesse von Real Madrid

Gleichwohl soll es noch kein offizielles Angebot seitens der Madrilenen gegeben oder erste Gespräche stattgefunden haben. Mourinhos Aussagen zufolge könnte in der kommenden Woche aber frischer Wind in die Causa kommen. Eine zeitnahe Entscheidung ist dabei nicht ausgeschlossen.

Der 63-Jährige gilt als Top-Favorit auf den Posten als neuer Cheftrainer bei Real Madrid, wo der derzeitige Coach Alvaro Arbeloa nach mäßigen Leistungen aller Voraussicht nach nicht über den Sommer hinaus weitermachen darf.

Zuletzt wurde berichtet, dass ein Wechsel Mourinhos zu den Königlichen bereits in trockenen Tüchern sei, eine offizielle Bestätigung gab es jedoch von keiner Seite. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine Rückkehr des Portugiesen an seine alte Wirkungsstätte angedeutet. "The Special One" besitzt bei Benfica eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag.

Neben Mourinho waren unter anderem auch Frankreichs scheidender Nationalcoach Didier Deschamps und Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart gehandelt worden.