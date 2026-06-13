"Da fehlt mir das Feingefühl": Lothar Matthäus wegen Worten von Jürgen Klopp und Thomas Müller über Jamal Musiala verärgert

Während sich Jürgen Klopp und Thomas Müller bei MagentaTV für die Undav-Variante stark machten, widerspricht RTL-Mann Lothar Matthäus in Bild vehement. Er habe sich "sehr gewundert" über Klopp und Müller, sagte der deutsche Rekordnationalspieler: "Ich akzeptiere ihre Meinung, möchte es aber so nicht stehen lassen. Da fehlt mir das Feingefühl."

Klopp, ergänzte Matthäus, "sollte es eigentlich wissen. Um eine erfolgreiche WM zu spielen, braucht Deutschland die Qualität eines Musiala. Darum muss man ihm nun Vertrauen und die Spielzeit geben."

Überhaupt sieht der 65-Jährige Klopps Expertenrolle kritisch. Seine Äußerungen machten Nagelsmann "die Arbeit nicht gerade leichter. Ich möchte mal sehen, was Kloppo gesagt hätte, wenn ein Experte ihm vor einem wichtigen Champions-League-Spiel geraten hätte, einen seiner Stammspieler auf die Bank zu setzen. Gerade unter Trainer-Kollegen kommt so eine Einmischung nicht gut an."