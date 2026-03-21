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Cafu überrascht: „Neymar ist besser als Messi und Cristiano Ronaldo“

Der ehemalige Außenverteidiger von Roma und Milan ist sich sicher: La Pulce und CR7 sind nicht die Besten dieses Jahrhunderts.

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo – der Zweikampf zweier einzigartiger Ausnahmespieler in der Geschichte des Fußballs.


Seit etwa fünfzehn Jahren schon tobt die Debatte darüber, wer von beiden der beste aller Zeiten ist: der argentinische „LaPulga“ mit seinen 8 Ballons d’Or oder CR7 mit seinen 5 und einer Torausbeute, die sich der 1000er-Marke nähert.


Und was, wenn es zwischen den beiden Streithähnen einen dritten Störenfried gäbe? Genau das ist bei Cafu der Fall: Der ehemalige Außenverteidiger von Roma und Milan war zu Gast im brasilianischen Podcast PodPah TV und äußerte sich dazu, wer der beste Spieler des Jahrhunderts sei – eine Meinung, die schnell viral ging.

  • CAFU: „NEYMAR IST BESSER ALS MESSI UND RONALDO“

    Cafu hat seinen Landsmann Neymar Jr. tatsächlich zum Besten gekürt:


    „Aus meiner Sicht ist Neymar besser als Messi. Nur ist Messis Einsatz vielleicht anders. Wenn man die jüngste Generation betrachtet, ist Neymar allen überlegen. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé...“

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  • „Neymar hat mehr Qualität, aber was den Einsatz angeht, entscheide ich mich für CR7“

    Cafu lobt Neymar weiter:


    „Er hat mehr technische Qualitäten, mehr Spielvarianten. Er ist sogar besser als die beiden (Messi und CR7, Anm. d. Red.). Was den Einsatz angeht, entscheide ich mich natürlich für Cristiano Ronaldo.“