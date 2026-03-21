Cafu überrascht: „Neymar ist besser als Messi und Cristiano Ronaldo“

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo – der Zweikampf zweier einzigartiger Ausnahmespieler in der Geschichte des Fußballs.





Seit etwa fünfzehn Jahren schon tobt die Debatte darüber, wer von beiden der beste aller Zeiten ist: der argentinische „LaPulga“ mit seinen 8 Ballons d’Or oder CR7 mit seinen 5 und einer Torausbeute, die sich der 1000er-Marke nähert.





Und was, wenn es zwischen den beiden Streithähnen einen dritten Störenfried gäbe? Genau das ist bei Cafu der Fall: Der ehemalige Außenverteidiger von Roma und Milan war zu Gast im brasilianischen Podcast PodPah TV und äußerte sich dazu, wer der beste Spieler des Jahrhunderts sei – eine Meinung, die schnell viral ging.