BVB-Abschied durch Gehaltsforderungen erzwungen? Karim Adeyemi wehrt sich gegen Anschuldigungen

Er "verfolge die Medien grundsätzlich kaum. Aber mir werden immer wieder Berichte oder Aussagen zugeschickt, in denen von stockenden Gesprächen oder Verhandlungen die Rede ist - etwa wegen angeblicher Gehaltsforderungen, die leider so nicht korrekt dargestellt wurden", sagte Adeyemi in einem Interview mit der WAZ.

"Ich habe mich schon sehr oft zu Borussia Dortmund bekannt und immer betont, was ich an diesem Verein schätze und wie sehr ich für ihn brenne."

Adeyemi kam 2022 von RB Salzburg zum BVB und kann sich einen weiteren Verbleib sehr gut vorstellen. Allerdings auch alles andere.







