"Bombe" um Thibaut Courtois: Musste der Belgien-Star gegen Spanien wirklich ausgewechselt werden?

Courtois wurde Mitte der zweiten Halbzeit von Trainer Rudi Garcia wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt. Nach eigenen Angaben hätte der 34 Jahre alte Startorwart von Real Madrid aber weiterspielen können.

Courtois sagte nach der 1:2-Niederlage Belgiens in Los Angeles: "Ich hatte starke Schmerzen im Quadrizeps. Aber ich hatte kein Problem damit, im Tor zu bleiben – außer bei weiten Abschlägen. Letztendlich hat der Trainer beschlossen, mich auszuwechseln. Das ist kein Problem, denn die Mannschaft steht über allem."

In der 66. Minute musste Courtois erstmals behandelt werden. Auch in der Trinkpause kurz darauf kümmerte sich medizinisches Personal um den Oberschenkel des Schlussmanns. Allerdings nicht mit dem gewünschten Ergebnis, denn in der 71. Minute nahm Garcia ihn vom Feld.

Sichtlich bewegt ging Courtois vom Platz. Er kämpfte mit den Tränen, als er für seinen Vertreter Senne Lammens Platz machte. Ein Wechsel, der Folgen haben sollte.