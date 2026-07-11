Wie schwer war Thibaut Courtois am Samstagabend verletzte? Diese Frage beschäftigt Belgien nach dem bitteren Aus im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen Spanien.
"Bombe" um Thibaut Courtois: Musste der Belgien-Star gegen Spanien wirklich ausgewechselt werden?
Courtois wurde Mitte der zweiten Halbzeit von Trainer Rudi Garcia wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt. Nach eigenen Angaben hätte der 34 Jahre alte Startorwart von Real Madrid aber weiterspielen können.
Courtois sagte nach der 1:2-Niederlage Belgiens in Los Angeles: "Ich hatte starke Schmerzen im Quadrizeps. Aber ich hatte kein Problem damit, im Tor zu bleiben – außer bei weiten Abschlägen. Letztendlich hat der Trainer beschlossen, mich auszuwechseln. Das ist kein Problem, denn die Mannschaft steht über allem."
In der 66. Minute musste Courtois erstmals behandelt werden. Auch in der Trinkpause kurz darauf kümmerte sich medizinisches Personal um den Oberschenkel des Schlussmanns. Allerdings nicht mit dem gewünschten Ergebnis, denn in der 71. Minute nahm Garcia ihn vom Feld.
Sichtlich bewegt ging Courtois vom Platz. Er kämpfte mit den Tränen, als er für seinen Vertreter Senne Lammens Platz machte. Ein Wechsel, der Folgen haben sollte.
- (C)Getty Images
"Ein unglaublicher Fehler von Garcia"
ManUnited-Torhüter Lammes bekam zunächst einmal gar nichts zu tun, doch das änderte sich in der 88. Minute: Spaniens Verteidiger Pau Cubarsi zog aus 23 Metern ab. Lammens wollte die nicht sonderlich platziert geschossene Kugel fangen – und scheiterte bei diesem Versuch. Der Ball prallte nach vorne ab, sodass Mikel Merino zur Stelle war den Siegtreffer abstaubte.
Angesichts dieser Ereignisse tobt in Belgien nun die Debatte darüber, warum Garcia den mehrfachen Champions-League-Sieger in seinem 115. Länderspiel runternahm, um den 24-Jährigen Lammens auf die ganz große Bühne zu hieven. Zugegeben, hinter ihm liegt eine starke Saison in der Premier League, jedoch war die Partie gegen Spanien auch erst sein dritter Einsatz im Dress der Roten Teufel.
Bei RTL info war angesichts der Courtois-Auswechselung von einer "Bombe" die Rede. Sporza kritisierte: "Ein unglaublicher Fehler von Garcia".
Der gescholtene Coach verteidige seine Entscheidung allerdings und betonte, sie nicht zu bereuen: "Seit Beginn dieser Weltmeisterschaft habe ich beschlossen, nur mit Spielern zu spielen, die zu hundert Prozent fit waren. Das galt auch für Thibaut."
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