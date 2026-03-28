Böse EM-Erinnerungen! Umstrittener Schiedsrichter pfeift DFB-Spiel gegen Ghana

"Diese Szene zeigt das ganze Dilemma der Regel", sagte etwa der Unparteiische Patrick Ittrich: "Ich bin eigentlich auch eher bei Handspiel, aber es nicht das Handspiel, bei dem du ihn rausschickst, weil du keine anderen Bilder hast."

Besonders bemerkenswert: Im EM-Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) hatte Attwell seinem Landsmann Michael Oliver als Videoschiedsrichter assistiert, der bei einer vergleichbaren Szene auf Handelfmeter für Deutschland entschied.

Attwell (43) ist seit 2009 FIFA-Schiedsrichter. Schon bei der EM 2021 war er als VAR im Einsatz. Ein Länderspiel der deutschen Elf pfiff er bislang noch nicht, die U21 und die U19 des DFB verloren jeweils ihre eine Begegnung unter seiner Leitung.