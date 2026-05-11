In einem Interview mit der französischen Zeitung L’Equipe sprach der 23-Jährige über seine schwierige Zeit im Trikot der SGE und konnte sich dabei auch den einen oder anderen Seitenhieb gegen die Frankfurter Verantwortlichen nicht verkneifen.
Bizarrer Vergleich mit Lionel Messi! Mega-Flop tritt gegen Eintracht Frankfurt nach
Allen voran habe ihm bei der Eintracht die nötige Unterstützung gefehlt, um sich langfristig durchsetzen zu können. "In Deutschland habe ich eine andere Welt entdeckt, ohne die Sprache zu sprechen. Ich hatte vier Einsätze in der Startelf in einem Jahr und ein paar kurze Einsätze: Selbst wenn man Lionel Messi heißt, braucht man Zeit, um seine Qualitäten zu zeigen", sagte Wahi.
Von der Kritik nicht ausgeschlossen blieb dabei auch Ex-SGE-Trainer Dino Toppmöller, der dem 23-Jährigen nicht das nötige Vertrauen ausgesprochen hätte. "In der Vorsaison habe ich in den Vorbereitungsspielen getroffen, bevor sie einen anderen Stürmer (Jonathan Burkardt; Anm.d.Red.) holten, den der Trainer aufstellte."
Ähnliche Probleme habe es bereits bei Olympique Marseille gegeben, wo Wahi vor seiner Zeit in Frankfurt spielte. "In Marseille war ich 21 Jahre alt, und man hat mir vier Monate Zeit gegeben, mich zu beweisen - das ist nicht viel. Bei diesen beiden Vereinen hat man mir keine Zeit gelassen und mir keine Chance gegeben", so der Stürmer, der betonte, dass er seine "Chance nutze, wenn man sie mir gibt."
Wahi kann sich bei Eintracht Frankfurt nicht durchsetzen
Wahi war im Januar 2025 für eine Ablösesumme von 26 Millionen Euro aus Marseille zur SGE gewechselt, konnte sich dort allerdings nie nachhaltig festspielen. Innerhalb eines Kalenderjahres sammelte er lediglich 25 Einsätze (ein Tor, drei Vorlagen) - die meisten davon als Joker von der Bank aus.
Im zurückliegenden Winter-Transferfenster lieh Frankfurt den Angreifer schließlich zurück nach Frankreich zu OGC Nizza aus, wo Wahi endlich sein Potenzial auf den Platz zu bringen scheint. Obwohl der Klub tief im Abstiegskampf der Ligue 1 steckt, überzeugte der 23-Jährige mit sieben Toren und zwei Assists in 16 Pflichtspielen.
Seine Leihe in Nizza läuft noch bis zum Saisonende, danach müsste er Stand jetzt zur Eintracht zurückkehren. Ein langfristiger Verbleib bei den Hessen ist dennoch eher unwahrscheinlich, ab einer Summe von 20 Millionen Euro soll die SGE angeblich gesprächsbereit sein.