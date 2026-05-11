Bizarrer Vergleich mit Lionel Messi! Mega-Flop tritt gegen Eintracht Frankfurt nach

Allen voran habe ihm bei der Eintracht die nötige Unterstützung gefehlt, um sich langfristig durchsetzen zu können. "In Deutschland habe ich eine andere Welt entdeckt, ohne die Sprache zu sprechen. Ich hatte vier Einsätze in der Startelf in einem Jahr und ein paar kurze Einsätze: Selbst wenn man Lionel Messi heißt, braucht man Zeit, um seine Qualitäten zu zeigen", sagte Wahi.

Von der Kritik nicht ausgeschlossen blieb dabei auch Ex-SGE-Trainer Dino Toppmöller, der dem 23-Jährigen nicht das nötige Vertrauen ausgesprochen hätte. "In der Vorsaison habe ich in den Vorbereitungsspielen getroffen, bevor sie einen anderen Stürmer (Jonathan Burkardt; Anm.d.Red.) holten, den der Trainer aufstellte."

Ähnliche Probleme habe es bereits bei Olympique Marseille gegeben, wo Wahi vor seiner Zeit in Frankfurt spielte. "In Marseille war ich 21 Jahre alt, und man hat mir vier Monate Zeit gegeben, mich zu beweisen - das ist nicht viel. Bei diesen beiden Vereinen hat man mir keine Zeit gelassen und mir keine Chance gegeben", so der Stürmer, der betonte, dass er seine "Chance nutze, wenn man sie mir gibt."