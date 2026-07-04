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Jonas Rütten

Bittere Wende auf dem Transfermarkt: BVB wird Streichkandidat offenbar doch nicht los

Bundesliga
Transfers
Y. Couto
J. Ryerson
N. Kovac
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Der beinahe sicher geglaubte Abgang von Yan Couto beim BVB ist offenbar geplatzt.

Vor wenigen Wochen noch schien der BVB mit Yan Couto einen Verkaufskandidaten zumindest für die kommende Saison loswerden zu können.

Mit Como 1907 hatte sich der Sensationsteilnehmer an der Champions League aus der Serie A gemeldet und dem BVB angeblich ein Leihgeschäft schmackhaft gemacht, in dessen Rahmen der italienische Erstligist sogar das kolportierte Jahresgehalt in Höhe von sechs Millionen Euro übernehmen wollte. Doch nun kommt es offenbar anders.

  • Como-Interesse an Couto offenbar erloschen - auch der BVB hatte wohl Zweifel

    Wie Transferjournalist Gianluca Di Marzio vermeldet, drohe der Wechsel des beim BVB über weite Strecken enttäuschenden Brasilianers zu platzen. Demnach sei das Interesse Comos an Couto "in den vergangenen Stunden" deutlich abgeflacht und die Suche nach Alternativen für die rechte Seite sei bereits angelaufen.

    Das sei auch das Resultat der schwierigen Verhandlungen zwischen dem BVB und Como. Demnach hätten die Schwarzgelben bis zuletzt Zweifel gehabt, sich auf den Deal einzulassen und Couto abzugeben. Und das obwohl der 24-Jährige auch in seinem zweiten Jahr in Dortmund nur selten wirklich überzeugen konnte, wenngleich er sich im Vergleich zu seiner äußerst schwachen und bedenklichen Debüt-Saison nach seinem 25 Millionen Euro schweren Wechsel von Manchester City klar steigern konnte.

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  • Yan Couto of DortmundGetty Images

    Yan Couto beim BVB: Verbessert, aber noch lange nicht gut

    Besonders in der ersten Saisonhälfte schien es so, als könne Couto tatsächlich auf der rechten Seite den Konkurrenzkampf mit Julian Ryerson aufnehmen. An den ersten sechs Spieltagen stand er fünfmal in der Startelf. Nach der Winterpause nahm seine Spielzeit aber abermals dramatisch ab. Von Mitte März bis zum Saisonende stand er nur noch für knapp zehn Minuten auf dem Platz - und das, obwohl er nicht verletzt war.

    Ryerson war mit seinen herausragenden 18 Torvorlagen wettbewerbsübergreifend schlichtweg eine zu große Konkurrenz. Das merkte auch Trainer Niko Kovac an, als er auf die Dauerreservistenrolle von Couto angesprochen wurde. "Ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden. Yan hat in dieser Saison sehr viel mehr Spielzeit gehabt als letztes Jahr. Julian performt richtig gut, macht das offensiv klasse. Er hat die meisten Assists gegeben. Deswegen ist es für Yan schmerzhaft, aber für mich umso schöner, dass ich zwei gute Jungs auf der rechten Seite habe", sagte der BVB-Trainer.

    Womöglich hat er in der kommenden Saison diese Option mit Couto als Ryerson-Backup noch immer.

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