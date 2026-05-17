"Bin ganz, ganz selten beleidigt!" Julian Nagelsmann kontert Kritik von Uli Hoeneß

Bayern-Boss Hoeneß (74) hatte zuletzt mehrfach gegen den Ex-Trainer der Münchner gestichelt. Nach einem Gespräch mit ihm sei Nagelsmann "leicht beleidigt" gewesen, sagte er bei DAZN. Ihm fehle bei Nagelsmann ein bisschen "diese Bereitschaft, zuzuhören und anzunehmen", ergänzte Hoeneß. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung legte er nach: "Unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel. Nein, die Mannschaft gewinnt das Spiel."

"Ich schätze Uli extrem - und ich weiß, dass er auch meine Handynummer hat. Und ich freue mich immer, wenn er ganz zwingend ein Thema hat, Verbesserungspotenzial bei uns im Team sieht, und es mir mitteilt", entgegnete Nagelsmann am Samstagabend.