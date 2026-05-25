Beben nach verpasster Champions-League-Qualifikation? Trainerstühle von zwei Topklubs wackeln

"Ich bin enttäuscht und wütend. Wir hatten nicht damit gerechnet, die Champions League zu verpassen", sagte Allegri nach dem 1:2 gegen Cagliari Calcio und erklärte auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt: "Wir müssen die Saison insgesamt bewerten, erst danach werden wir Entscheidungen treffen."

Im Fall der Königsklassen-Qualifikation wäre der Vertrag des 58-Jährigen automatisch um ein Jahr verlängert worden. Allegri, der nach einer ersten Amtszeit von 2010 bis 2014 im Mai 2025 zu Milan zurückgekehrt war, hatte während der gesamten Saison immer wieder betont, dass die Qualifikation das Mindestziel des Klubs um Sturm-Leihgabe Niclas Füllkrug sei.