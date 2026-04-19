Bahnt sich ein pikanter Transferkampf an? Neue Gerüchte um Min-Jae Kim vom FC Bayern

Danach wechselte der 29–jährige Südkoreaner für 19 Millionen Euro zur SSC Neapel, ein Jahr später zog er für 50 Millionen Euro zum FC Bayern weiter und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Die in ihn gesteckten Erwartungen erfüllte er aber nicht. Aktuell ist er nur dritter Innenverteidiger hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah und gilt als Verkaufskandidat im Sommer, zuletzt war von einer Ablöseforderung im Bereich von 30 Millionen Euro die Rede.

Abgesehen von den türkischen Topklubs wurde Kim zuletzt auch bei Juventus Turin und der AC Milan gehandelt.