Vermeintlich kleine Teams wie Kap Verde hätten zuletzt den Beweis geliefert, dass von einer Verwässerung der WM keine Rede sein könne. "Man sieht, dass die Qualität der Teams extrem hoch ist - und sie wird immer höher, überall auf der Welt", sagte Infantino.

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada ist die erste mit 48 Mannschaften. Diese Aufstockung von zuvor 32 Teams bewertet Infantino schon jetzt als "Riesenerfolg. Jedes Team hat top gespielt. Von jedem Kontinent haben Mannschaften Tore geschossen und mindestens einen Punkt geholt. Neun von zehn afrikanischen Teams haben die K.o.-Phase erreicht. An der letzten WM waren nur fünf Teams aus Afrika dabei. Das zeigt doch, dass es wichtig ist, alle Mannschaften einzubeziehen. Dass man ihnen diese Möglichkeit gibt, teilzunehmen."