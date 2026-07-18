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Auch Joshua Kimmich soll gehen! Didi Hamann fordert radikalen Umbruch im DFB-Team

Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Kimmich

Geht es nach dem früheren Nationalspieler, sollte auch Kimmich nicht mehr für das DFB-Team spielen. Einen Nachfolger für das Kapitänsamt hat er bereits im Blick.

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann fordert in der deutschen Mannschaft nach dem WM-Debakel erneut einen Umbruch, der auch den Kapitän betrifft. Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann fordert in der deutschen Mannschaft nach dem WM-Debakel erneut einen Umbruch, der auch den Kapitän betrifft. "Ich bin der Meinung, dass Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané keine Rolle mehr spielen sollten", sagte der WM-Zweite von 2002 im Interview mit der Münchner Abendzeitung.

  • Zwei Dortmunder als Kimmich-Nachfolger?

    Mit Kimmich, betonte Hamann, "waren wir bei den letzten fünf Turnieren nie weiter als bis im Viertelfinale. Da frage ich mich, warum das in zwei Jahren anders sein soll." 

    Als möglichen künftigen Kapitän brachte er den Dortmunder Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ins Spiel. "Auch Felix Nmecha wäre eine Option, um ihn herum im zentralen Mittelfeld sollte man das Team der Zukunft bauen", sagte er.

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  • Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - DFL Supercup 2024Getty Images Sport

    Hamann übt auch Kritik an Nagelsmann

    Generell werde Deutschland schlechter gemacht, als es sei, besonders die erste Elf sei durchaus konkurrenzfähig. 

    "Nur: Wenn du einen Trainer hast, der wenig Interesse hat und sich nur wenige Spiele anschaut, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn am Ende so ein Ergebnis dabei herauskommt", sagte Hamann über den inzwischen zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

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