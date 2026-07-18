Mit Kimmich, betonte Hamann, "waren wir bei den letzten fünf Turnieren nie weiter als bis im Viertelfinale. Da frage ich mich, warum das in zwei Jahren anders sein soll."

Als möglichen künftigen Kapitän brachte er den Dortmunder Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ins Spiel. "Auch Felix Nmecha wäre eine Option, um ihn herum im zentralen Mittelfeld sollte man das Team der Zukunft bauen", sagte er.