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Lionel Messi ArgentinaGetty

Argentinien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Argentinien
Weltmeisterschaft

Alles, was Sie über den Kader von Argentinien für die WM 2026 wissen müssen

Argentinien, 2022 zum Weltmeister gekrönt, will 2026 in den USA, Kanada und Mexiko seinen Titel verteidigen.

Die Albiceleste besiegte Frankreich im Finale im Lusail-Stadion in Katar und holte damit den dritten Weltmeisterpokal – den ersten seit dem Triumph von Diego Maradona 1986 in Mexiko. Kylian Mbappés Hattrick brachte Lionel Scalonis Team fast um den Titel, doch Emiliano Martínez hielt im Elfmeterschießen und sicherte den Männern in Blau und Weiß den Triumph, der zugleich den Höhepunkt von Lionel Messis Karriere markierte.

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Die Mannschaft qualifizierte sich souverän für die Weltmeisterschaft 2026, führte die CONMEBOL-Qualifikation an und besiegte den Erzrivalen Brasilien zu Hause und auswärts.

Argentinien ist eine Macht, mit der man rechnen muss, nachdem es in nur vier Jahren zwei Copa-América-Titel und eine WM gewonnen hat. Sie gehen erneut als einer der Favoriten ins Turnier und verfügen über Stars auf jeder Position – darunter der legendäre Messi, der bei seiner letzten WM antreten wird. Trotz seines Alters zeigt Messi in der MLS weiterhin starke Leistungen und kann Spiele allein entscheiden.

Die Albiceleste startet die Titelverteidigung gegen Algerien und trifft in Gruppe J außerdem auf Österreich und Jordanien.

Wen hat Scaloni in den endgültigen Kader mit 26 Spielern berufen? GOAL zeigt das Aufgebot.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Argentinien bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Sofern keine Überraschung passiert, bleibt Emiliano Martínez von Aston Villa Argentiniens Stammtorhüter. Der Weltmeister war wichtig für die jüngsten Erfolge Argentiniens, zeigte bei der Copa América und in Katar starke Leistungen, vor allem in den Elfmeterschießen, wo seine Nervenstärke so wertvoll war wie seine Paraden.

    Als Backup steht Gerónimo Rulli von Marseille bereit, der mit Erfahrung und Ruhe glänzt, wenn er zum Einsatz kommt. Außerdem nominierte der Trainer Juan Musso von Atlético Madrid.

    SpielerVerein 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Gerónimo RulliMarseille
    Juan MussoAtlético Madrid
    • Werbung
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Argentinien bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    Argentiniens Abwehr ist stark besetzt. Auf jeder Position stehen mehrere Top-Spieler bereit. Das Innenverteidiger-Duo Cristian Romero und Lisandro Martinez zählt zu den besten der Welt; es führt die Abwehr aggressiv und souverän.

    Der erfahrene Nicolás Otamendi bleibt eine verlässliche Option für Lionel Scalonis Team und hat bestätigt, dass das Turnier im Sommer seine letzte Weltmeisterschaft sein wird, da er danach aus der Nationalmannschaft zurücktreten will.

    Der WM-Sieger und Elfmeterschütze Gonzalo Montiel sowie Nicolas Tagliafico sorgen für Tiefe und Flexibilität im Falle von Verletzungen, während Nahuel Molina nach einigen Treffern in dieser Saison für Atlético Madrid in das Turnier geht.

    Die beiden Marseille-Verteidiger Facundo Medina und Leonardo Balerdi komplettieren den Kader und geben der Albiceleste zusätzliche Stabilität.

    SpielerVerein
    Leonardo BalerdiOlympique Marseille
    Nicolas TagliaficoLyon
    Gonzalo MontielRiver Plate
    Lisandro MartínezManchester United
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nicolás OtamendiBenfica
    Facundo MedinaMarseille
    Nahuel MolinaAtlético Madrid
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Argentinien bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Neben einer starken Abwehr ist die Albiceleste auch im Mittelfeld gut aufgestellt. Scaloni wird für die WM auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und vielversprechenden jungen Talenten zurückgreifen können.

    Spieler wie Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández und Leandro Paredes hatten 2022 einen entscheidenden Anteil am Titelgewinn und gehören weiterhin zum Kader.

    Aufstrebende Talente wie Valentin Barco und Nico Paz haben in ihren Vereinen überzeugt und bieten Scaloni zusätzliche Optionen. Auch Thiago Almada überzeugte bereits im Scalonis System und könnte bei der WM eine wichtige Rolle übernehmen.

    Auch Giovani Lo Celso und Exequiel Palacios bekommen ihre Chance, sich auf großer Bühne zu zeigen.

    SpielerVerein
    Leandro ParedesBoca Juniors
    Rodrigo De PaulInter Miami
    Valentin BarcoStraßburg
    Giovni Lo CelsoReal Betis
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Enzo FernándezChelsea
    Nico PazComo 1907
    Thiago AlmadaAtlético Madrid
  • messiGetty Images

    Argentinien bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Auch im Angriff ist Argentinien stark. Die Offensive gilt als größte Stärke der Albiceleste. Lionel Messi führt das Team an, und die Fans erwarten ein weiteres starkes Turnier der Nummer 10.

    Julian Álvarez unterstützt ihn; der Stürmer hatte beim Titel 2022 eine wichtige Rolle. Auch Lautaro Martínez von Inter Mailand ist in Topform und trifft sowohl für seinen Club als auch für die Nationalmannschaft. Martínez wurde Torschützenkönig der Copa América 2024 und erzielte den Siegtreffer im Finale gegen Kolumbien.

    Giuliano Simeone, Sohn von Atlético-Trainer Diego Simeone, überzeugte ebenfalls und könnte einen Startelf-Platz bei der WM erhalten.

    Nicolás González, von Juventus an Atlético ausgeliehen, hat sich bei Scaloni bewährt, nachdem er in der vergangenen Saison bei den Rojiblancos eine feste Größe wurde. Der Stürmer von Palmeiras, José Manuel López, könnte bei der Weltmeisterschaft für eine Überraschung sorgen, nachdem er in dieser Saison 14 Tore für seinen Verein erzielt hat.

    SpielerVerein
    Julian AlvarezAtlético Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético Madrid
    Lautaro MartínezInter Mailand
    José Manuel LópezPalmeiras
  • argentina Getty Images

    Argentinien bei der WM 2026, Kader: argentinische Starspieler

    Argentinien gilt als Talentschmiede des Weltfußballs und hat in den vergangenen Jahren viele Topspieler hervorgebracht. Zu den aktuellen Stars zählt Julián Álvarez, der im europäischen Fußball für Aufsehen sorgt. Der Angreifer spielt für Atlético Madrid, wo er unter Diego Simeone zum Schlüsselspieler reifte. Bei der Weltmeisterschaft trägt er die Hoffnungen der Albiceleste-Fans, danach könnte es ihn zum FC Barcelona ziehen.

    Rodrigo De Paul zählt zu den Schlüsselfiguren des jüngsten Erfolgs und soll im Kader von Scaloni erneut eine Stütze sein.

    In der Abwehr führen mehrere Spieler, allen voran Torhüter Emiliano Martínez. Seine Präsenz im Tor war bei Titelgewinnen entscheidend, vor allem im Elfmeterschießen. Das Innenverteidiger-Duo Cristian Romero und Lisandro Martínez soll den Titelverteidiger ebenfalls stabilisieren.

    Keine Aufzählung argentinischer Stars ist vollständig ohne Lionel Messi. Der Star von Inter Miami und frühere Spieler von PSG und Barcelona wird am 24. Juni 39 Jahre alt. Obwohl er den Titel 2022 schon gewann, will Messi weiter an seine Grenzen gehen und bleibt fähig, Spiele allein zu entscheiden. Die legendäre Nummer 10 wird sicherlich auch diesmal auf Argentiniens Weg durch das Turnier eine entscheidende Rolle spielen.

    Giuliano Simeone und Thiago Almada könnten nach dem Rücktritt von Angel Di Maria ebenfalls wichtige Rollen im Team übernehmen.

  • Argentina 03312026(C)Getty Images

    Argentinien bei der WM 2026: Voraussichtliche Startelf

    Emiliano Martinez bleibt die erste Wahl im Tor. In der Abwehr setzt Scaloni auf eine Viererkette und nominiert regelmäßig das Innenverteidiger-Duo Lisandro Martinez und Cristian Romero in der Startelf; Nicolas Otamendi kommt von der Bank, während Leonardo Balerdi von Marseille als weitere Option bereitsteht.

    Auf den Außenbahnen setzt Scaloni meist auf Nahuel Molina und Nicolas Tagliafico, die daher erneut in der Startelf stehen dürften.

    Im Mittelfeld und Sturm zeigt sich ein spannendes Bild. Rodrigo De Paul bleibt wohl in der Startelf, ebenso wie Alexis Mac Allister, der für Scalonis System als unverzichtbar gilt. Um den dritten Platz im Mittelfeld kämpfen Thiago Almada und Enzo Fernández. Fernández spielte 2022 eine Schlüsselrolle, Almada überzeugte in den vergangenen Monaten unter Scaloni. Aktuell hat Fernández die besseren Karten für die Startelf.

    Im Sturm gelten Lionel Messi und Julián Álvarez als unumstrittene Stammspieler, während auch Lautaro Martínez zuversichtlich ist, in der Startelf zu stehen.

    Voraussichtliche Startelf Argentiniens (4-3-3): Martinez - Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico - De Paul, Mac Allister, Fernandez - Messi, Lautaro, Alvarez

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