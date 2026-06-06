Argentinien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Argentinien, 2022 zum Weltmeister gekrönt, will 2026 in den USA, Kanada und Mexiko seinen Titel verteidigen.

Die Albiceleste besiegte Frankreich im Finale im Lusail-Stadion in Katar und holte damit den dritten Weltmeisterpokal – den ersten seit dem Triumph von Diego Maradona 1986 in Mexiko. Kylian Mbappés Hattrick brachte Lionel Scalonis Team fast um den Titel, doch Emiliano Martínez hielt im Elfmeterschießen und sicherte den Männern in Blau und Weiß den Triumph, der zugleich den Höhepunkt von Lionel Messis Karriere markierte.

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Die Mannschaft qualifizierte sich souverän für die Weltmeisterschaft 2026, führte die CONMEBOL-Qualifikation an und besiegte den Erzrivalen Brasilien zu Hause und auswärts.

Argentinien ist eine Macht, mit der man rechnen muss, nachdem es in nur vier Jahren zwei Copa-América-Titel und eine WM gewonnen hat. Sie gehen erneut als einer der Favoriten ins Turnier und verfügen über Stars auf jeder Position – darunter der legendäre Messi, der bei seiner letzten WM antreten wird. Trotz seines Alters zeigt Messi in der MLS weiterhin starke Leistungen und kann Spiele allein entscheiden.

Die Albiceleste startet die Titelverteidigung gegen Algerien und trifft in Gruppe J außerdem auf Österreich und Jordanien.

Wen hat Scaloni in den endgültigen Kader mit 26 Spielern berufen? GOAL zeigt das Aufgebot.