Arbeitssieg gegen Ghana: Kroatien steht im Sechzehntelfinale der WM

2018 und 2022 hatte die mittlerweile in die Jahre gekommene goldene Generation um Modric jeweils in der K.o.-Phase Sensationen in Serie geliefert und sich mit der Vize-Weltmeisterschaft sowie Rang drei belohnt. Diesmal trafen Petar Sucic (30.) und Nikola Vlasic (83.) entscheidend, Derrick Luckassen (73., nach Videobeweis) glich zwischenzeitlich aus. Ghana stand bereits zuvor im Sechzehntelfinale, wo es nun am 3. Juli gegen den Sieger der Portugal-Gruppe geht. Im amerikanischen Kansas City wird auch Schlüsselspieler Thomas Partey trotz der Vorwürfe wegen Vergewaltigung spielen dürfen.

Die Kroaten hatten nach den enttäuschenden Auftritten gegen England und Panama deutliche Kritik einstecken müssen. Hinter die Leistungsfähigkeit der Routiniers wie Modric (40), Ivan Perisic (37) oder Andrej Kramaric (35) wurden in der Heimat große Fragezeichen gestellt. "Wir können wichtige Spiele", tönte Perisic trotzig. Das zeigte die routinierte Elf in der Anfangsphase aber kaum, der unbedingte Siegeswille war nicht erkennbar.