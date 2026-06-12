"Ankerspieler dieser Mannschaft": Thomas Müller sagt, welcher Nationalspieler "jede Minute machen" muss

Müller hakte ein und lieferte ein Plädoyer für Havertz: "Kai Havertz ist ein Ankerspieler dieser Mannschaft. Er ist absolut gesetzt auf der Neun und er soll, wenn er kann, jede Minute machen. Wir haben viele, viele, talentierte Spieler. Aber wir haben vielleicht nicht dieses glasklare Gerüst."

Weiter führte der Angreifer von den Vancouver Whitecaps aus: "Mats hat es ja richtig gesagt. Gerade gegen die Großen wird er noch wichtiger als gegen so einen Kleinen. Aber ich will Kai Havertz jede Minute auf dem Platz sehen. Und wenn er nicht mehr kann, dann haben wir einen anderen. Woltemade, Undav, wie sie alle heißen. Alles wunderbar. Aber Kai ist mein Mann!"

Havertz wurde einen Großteil der Spielzeit von einer schweren Verletzung außer Gefecht gesetzt und hatte auch nach seiner Genesung im Frühjahr nochmal körperliche Probleme. Allerdings präsentierte sich auch der ehemalige Leverkusener im Saisonendspurt in guter Verfassung und markierte mehrere wichtige Tore. Unter anderem netzte er für Arsenal im verlorenen Champions-League-Finale gegen PSG (4:5 n.E.). Auch bei der WM-Generalprobe gegen die USA (2:1) steuerte Havertz einen Treffer bei.