Kai Havertz? Deniz Undav? Oder doch Nick Woltemade? Die Besetzung des deutschen Sturmzentrums wird mitunter eifrig diskutiert. Ex-Nationalstürmer Thomas Müller hat dabei eine klare Präferenz.
"Ankerspieler dieser Mannschaft": Thomas Müller sagt, welcher Nationalspieler "jede Minute machen" muss
Gemeinsam mit seinem 2014er-Weltmeisterkollegen Mats Hummels begeleitet Müller die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als TV-Experte bei MagentaTV. Dort sollte Hummels seine Wunschformation für den DFB-Auftakt gegen Curacao am Sonntag aufstellen.
Er gab Arsenal-Star Havertz im Sturmzentrum den Vorzug gegenüber Undav, der eine überragende Saison beim VfB Stuttgart hinter sich hat und sich auch zuletzt beim Test gegen Finnland (4:0) in bestechender Form präsentierte. Hummels sagte: "Ich habe lange überlegt, ob ich Undav auf die Neun packe. Auch da war der Gedanke: Gegen die ganz großen Nationen sehe ich eher Kai Havertz auf der Neun und deswegen habe ich ihn auch zum Start in die Startelf gepackt."
Thomas Müller: "Kai Havertz ist ein Ankerspieler dieser Mannschaft"
Müller hakte ein und lieferte ein Plädoyer für Havertz: "Kai Havertz ist ein Ankerspieler dieser Mannschaft. Er ist absolut gesetzt auf der Neun und er soll, wenn er kann, jede Minute machen. Wir haben viele, viele, talentierte Spieler. Aber wir haben vielleicht nicht dieses glasklare Gerüst."
Weiter führte der Angreifer von den Vancouver Whitecaps aus: "Mats hat es ja richtig gesagt. Gerade gegen die Großen wird er noch wichtiger als gegen so einen Kleinen. Aber ich will Kai Havertz jede Minute auf dem Platz sehen. Und wenn er nicht mehr kann, dann haben wir einen anderen. Woltemade, Undav, wie sie alle heißen. Alles wunderbar. Aber Kai ist mein Mann!"
Havertz wurde einen Großteil der Spielzeit von einer schweren Verletzung außer Gefecht gesetzt und hatte auch nach seiner Genesung im Frühjahr nochmal körperliche Probleme. Allerdings präsentierte sich auch der ehemalige Leverkusener im Saisonendspurt in guter Verfassung und markierte mehrere wichtige Tore. Unter anderem netzte er für Arsenal im verlorenen Champions-League-Finale gegen PSG (4:5 n.E.). Auch bei der WM-Generalprobe gegen die USA (2:1) steuerte Havertz einen Treffer bei.
Die letzten zehn WM-Torschützenkönige
Austragungsjahr Torschützenkönig Land Anzahl Tore 2022 Kylian Mbappe Frankreich 8 2018 Harry Kane England 6 2014 James Rodriguez Kolumbien 6 2010 Thomas Müller Deutschland 5 2006 Miroslav Klose Deutschland 5 2002 Ronaldo Brasilien 8 1998 Davor Suker Kroatien 6 1994 Oleg Salenko Russland 6 1990 Toto Schillaci Italien 6 1986 Gary Lineker England 6