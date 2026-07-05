Angebot soll in Planung sein! Macht der FC Bayern München bei einem Innenverteidiger ernst?

Ob man damit schon Aussicht auf Erfolg hätte, ist fraglich. Denn laut Gazzetta stellt sich Juve eher eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro vor, um sich von einem Verkauf des brasilianischen Abwehrspielers überzeugen zu lassen.

Bremers Vertrag in Turin läuft noch bis 2029, der Verteidiger soll aber nach vier Jahren bei den Bianconeri mit einem Wechsel liebäugeln. Und Juventus benötigt nach dem Verpassen der Champions League Einnahmen aus Spielerverkäufen, um angepeilte Neuzugänge für diesen Sommer an Land ziehen zu können.