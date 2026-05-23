Thomas Tuchels (52) Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist in England auch einen Tag nach der Verkündung ein heiß diskutiertes Thema. Der ehemalige Premier-League-Stürmer Troy Deeney (37) kritisiert die Spielerauswahl des deutschen Three-Lions-Trainers deutlich.
"Als schickten wir ein B-Team zur WM": Nächste Attacke auf Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel
In seiner Kolumne für die Boulevardzeitung The Sun schrieb Deeney unter anderem: "Für ein Land, das Talent der Kategorie A hat, wirkt es, als schickten wir ein B-Team zur WM."
Weiter kritisierte er den Coach: "Tuchel hat seine Prinzipien komplett durcheinandergebracht und einen Kader gewählt, der Grund für eine Entlassung ist, sollte er nicht mit dem Pokal zurückkehren."
In der Tat wird Tuchels Kader auf der Insel durchaus argwöhnisch betrachtet. Der ehemalige Trainer des FC Bayern entschied sich unter anderem, gleich vier große Namen zuhause zu lassen. So erhielten Trent Alexander-Arnold (27, Real Madrid), Harry Maguire (33, Manchester United), Cole Palmer (24, FC Chelsea) und Phil Foden (25, Manchester City) kein Ticket für die Reise zur Endrunde.
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Deeney über Tuchels Entscheidung: "Könnte in ein paar Monaten unglaublich dumm aussehen"
Deeney, der zu aktiven Zeiten unter anderem neun Jahre lang für den FC Watford stürmte und in 165 Premier-League-Spielen 47 Tore erzielte, warnte: "Die Entscheidungen Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer und Phil Foden nicht mitzunehmen, könnte in ein paar Monaten unglaublich dumm aussehen. Jedem gefällt es, wenn nicht nach Namen oder Egos nominiert wird. Aber das ist eine Menge Qualität, die er nicht mitnimmt. Ich sehe nicht, wie Tuchel England weiterbringt als (Vorgänger) Gareth Southgate."
Überhaupt ist Deeney verwirrt, was die Kriterien Tuchels für die Nominierung angeht. "Geht es jetzt um Form oder Spielpraxis?", fragte er. "Dass Jarrel Quansah dabei ist, spricht für Letzteres. Auf der anderen Seite wird John Stones berufen und das deutet darauf hin, dass es nur um große Namen geht. Ja, was denn nun?"
Diese Frage hatte Tuchel bereits am Freitag während der Pressekonferenz zur Vorstellung des Three-Lions-Aufgebots versucht, zu beantworten: "Wir haben gesagt, wir wollen das beste Team, nicht die talentiertesten Spieler. Das Team stand immer im Mittelpunkt." Er wisse, dass es "schwer ist, alle zufrieden zu stellen, aber wir müssen einen Kader aufstellen, den wir lieben und von dem wir überzeugt sind."
Er selbst scheue sich nicht vor "harten Entscheidungen. Ich habe die Spieler, die es bis ganz nach oben schaffen können. Es geht um die Energie, die Verbindungen und die Chemie."
Ist Tuchel "ein Genie", oder endet die WM in einer "Katastrophe"?
Jene Chemie ist für Deeney offensichtlich auch der Grund für die Nominierung von Brentfords Routinier Jordan Henderson (35). Gleichzeitig ist sie für ihn auch Ausdruck von Tuchels Widersprüchen: "Wir alle wissen, dass Jordan für die Stimmung dabei ist. Das ist auch kein Problem. Aber die Botschaft war doch, dass Spieler mitgenommen werden, die bereit sind und Spielpraxis haben. Aber Jordan war verletzt und kam bei Brentford von der Bank."
Tuchel, dessen Vertrag beim englischen Verband FA bereits im Februar bis 2028 verlängert wurde, steht bei der Weltmeisterschaft auch wegen seiner Auswahl gehörig unter Druck. The Sun schrieb am Freitag: "Wer glaubt, dieser Kader könne die Weltmeisterschaft gewinnen, sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen". Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Entweder werde Tuchel nach dem Finale am 19. Juli "als Genie gefeiert", oder die WM ende in einer "Katastrophe".
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Englands Kader für die WM 2026 im Überblick:
- Tor: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Abwehr: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Mittelfeld: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Angriff: Harry Kane (FC Bayern), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)