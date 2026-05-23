"Als schickten wir ein B-Team zur WM": Nächste Attacke auf Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel

Deeney, der zu aktiven Zeiten unter anderem neun Jahre lang für den FC Watford stürmte und in 165 Premier-League-Spielen 47 Tore erzielte, warnte: "Die Entscheidungen Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer und Phil Foden nicht mitzunehmen, könnte in ein paar Monaten unglaublich dumm aussehen. Jedem gefällt es, wenn nicht nach Namen oder Egos nominiert wird. Aber das ist eine Menge Qualität, die er nicht mitnimmt. Ich sehe nicht, wie Tuchel England weiterbringt als (Vorgänger) Gareth Southgate."

Überhaupt ist Deeney verwirrt, was die Kriterien Tuchels für die Nominierung angeht. "Geht es jetzt um Form oder Spielpraxis?", fragte er. "Dass Jarrel Quansah dabei ist, spricht für Letzteres. Auf der anderen Seite wird John Stones berufen und das deutet darauf hin, dass es nur um große Namen geht. Ja, was denn nun?"

Diese Frage hatte Tuchel bereits am Freitag während der Pressekonferenz zur Vorstellung des Three-Lions-Aufgebots versucht, zu beantworten: "Wir haben gesagt, wir wollen das beste Team, nicht die talentiertesten Spieler. Das Team stand immer im Mittelpunkt." Er wisse, dass es "schwer ist, alle zufrieden zu stellen, aber wir müssen einen Kader aufstellen, den wir lieben und von dem wir überzeugt sind."

Er selbst scheue sich nicht vor "harten Entscheidungen. Ich habe die Spieler, die es bis ganz nach oben schaffen können. Es geht um die Energie, die Verbindungen und die Chemie."