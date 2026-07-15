Mbaye, der bei der Weltmeisterschaft in allen vier Spielen des Senegal zum Einsatz kam und ausgerechnet gegen Frankreich im ersten Gruppenspiel seinen einzigen Turniertreffer erzielte, steht in Paris noch bis 2028 unter Vertrag.

Zumindest in der Liga kommt der 18-Jährige auch schon regelmäßig zum Einsatz (998 Minuten, drei Tore, zwei Vorlagen), in der Champions League jedoch war er spätestens ab der K.o.-Phase völlig außen vor. Womöglich könnte Mbaye daher eine Möglichkeit im Transfersommer suchen, um auf noch mehr Einsatzzeiten auch auf aller höchstem Niveau zu kommen.

Womöglich lässt PSG das Offensiv-Juwel auch auf Leihbasis ziehen. Anfragen soll es bereits über den BVB hinaus geben. Besonders Johan Manzambis voraussichtlich neuer Klub Aston Villa gilt als interessiert.