Wie Transferjournalist Fabrizio Romano berichtet, habe der BVB Kontakt zum senegalesischen Flügelspieler Ibrahim Mbaye aufgenommen, um sich bei ihm über seine aktuelle Situation im Pariser Starensemble zu informieren.
Als Nachfolger für Karim Adeyemi? BVB klopft offenbar bei WM-Spieler von PSG an
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Mbaye trifft bei der WM gegen Frankreich - und in der Liga für PSG
Mbaye, der bei der Weltmeisterschaft in allen vier Spielen des Senegal zum Einsatz kam und ausgerechnet gegen Frankreich im ersten Gruppenspiel seinen einzigen Turniertreffer erzielte, steht in Paris noch bis 2028 unter Vertrag.
Zumindest in der Liga kommt der 18-Jährige auch schon regelmäßig zum Einsatz (998 Minuten, drei Tore, zwei Vorlagen), in der Champions League jedoch war er spätestens ab der K.o.-Phase völlig außen vor. Womöglich könnte Mbaye daher eine Möglichkeit im Transfersommer suchen, um auf noch mehr Einsatzzeiten auch auf aller höchstem Niveau zu kommen.
Womöglich lässt PSG das Offensiv-Juwel auch auf Leihbasis ziehen. Anfragen soll es bereits über den BVB hinaus geben. Besonders Johan Manzambis voraussichtlich neuer Klub Aston Villa gilt als interessiert.
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Transfer-Stau beim BVB wegen Serhou Guirassy
Beim BVB hatte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken jüngst noch "ein, zwei, drei wirklich gute Transfers" angekündigt, die man unbedingt noch bis zur Schließung des Transferfensters realisieren wolle. Diesbezüglich galten zuletzt Fisnik Asllani, der per Ausstiegsklausel von der TSG Hoffenheim zu haben wäre, und Nicolo Tresoldi von Club Brügge als aussichtsreiche Kandidaten.
Bei Asllani will wohl noch RB Leipzig dazwischen grätschen, weil der BVB aufgrund der ungeklärten Personalfragen im eigenen Haus, die allen voran Serhou Guirassys Zukunft betreffen. Zumindest ein Abgang von Karim Adeyemi zum FC Barcelona gilt mittlerweile als sicher und soll nur noch eine Frage der Zeit sein. Mbaye könnte als dessen Ersatz auf dem Flügel agieren.
BVB holt wohl Karetsas als Nachfolger von Julian Brandt
Währenddessen soll Asllani selbst aktuell nicht mehr von einem Wechsel nach Dortmund ausgehen. Mit DFB-Juwel Tresoldi soll eine Einigung über einen Wechsel herrschen, allerdings präferiere dieser eher einen Transfer in die Serie A. Dort galt die AS Roma als Top-Favorit, allerdings müssten offenbar auch in der ewigen Stadt noch Dominosteine in Form von Spielerverkäufen fallen.
Der dritte "wirklich gute Transfer" des BVB, den Ricken in seiner Aufzählung gemeint haben könnte, gilt indes als durchaus wahrscheinlich. Mit Konstantinos Karetsas soll der Nachfolger von Julian Brandt vom KRC Genk kommen. Mit dem Spielmacher sei man sich bereits einig, heißt es bei Sky. Nur die Höhe der Ablöse sei noch ein zu klärendes und wichtiges Detail. Genk verlange 35 Millionen Euro, der BVB wolle nur 30 Millionen geben.
Aktuell verbuchte der BVB mit Innenverteidiger Joane Gadou, Linksverteidiger Kaua Prates und Mittelfeldspieler Justin Lerma drei prominente, aber noch sehr junge Neuzugänge, während Routiniers wie Niklas Süle (Karriereende), Julian Brandt (Vertrag ausgelaufen) und Salih Özcan (Besiktas) den Klub verließen.
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