Jungstar Lamine Yamal vom spanischen Fußballmeister FC Barcelona ist am Freitag von La Liga zum besten Spieler der abgelaufenen Saison gekürt worden.
Als erster Spanier: Barcelona-Star Lamine Yamal ist bester LaLiga-Spieler der Sason
In der vergangenen Spielzeit trug der 18-Jährige mit 16 Toren und elf Vorlagen in 28 Ligaspielen zum Gewinn der Meisterschaft bei.
Der Flügelspieler tritt die Nachfolge seines brasilianischen Teamkollegen Raphinha an. Yamal ist der erste Spanier, der die Auszeichnung seit der Einführung der LaLiga-Awards in der Saison 2008/09 erhält. Rekordsieger ist Ex-Barca-Star Lionel Messi. Der Argentinier siegte neunmal.
In der Saison 2022/23 wurde Barcelonas Keeper Marc-Andre ter Stegen als bester Spieler ausgezeichnet. Bereits am Mittwoch erhielt Barcelonas deutscher Chefcoach Hansi Flick die Auszeichnung als "Trainer des Jahres".
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Lamine Yamal könnte vor der WM noch Testspielluft schnuppern
Yamal hatte aufgrund von Leistenproblemen einen Großteil der Hinrunde verpasst und fiel seit April erneut wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel aus. Trotz der Verletzungsprobleme nominierte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente das Ausnahmetalent für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.
Am Mittwoch stellte er Yamal einen Einsatz in Spaniens Auftaktspiel gegen Kap Verde in Aussicht: "Vielleicht reicht es für ein paar Minuten."