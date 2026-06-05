Als erster Spanier: Barcelona-Star Lamine Yamal ist bester LaLiga-Spieler der Sason

In der vergangenen Spielzeit trug der 18-Jährige mit 16 Toren und elf Vorlagen in 28 Ligaspielen zum Gewinn der Meisterschaft bei.

Der Flügelspieler tritt die Nachfolge seines brasilianischen Teamkollegen Raphinha an. Yamal ist der erste Spanier, der die Auszeichnung seit der Einführung der LaLiga-Awards in der Saison 2008/09 erhält. Rekordsieger ist Ex-Barca-Star Lionel Messi. Der Argentinier siegte neunmal.

In der Saison 2022/23 wurde Barcelonas Keeper Marc-Andre ter Stegen als bester Spieler ausgezeichnet. Bereits am Mittwoch erhielt Barcelonas deutscher Chefcoach Hansi Flick die Auszeichnung als "Trainer des Jahres".