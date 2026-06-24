"Allein wenn ich an Kylian Mbappe denke": Lothar Matthäus hat überraschende Idee für Änderung in der DFB-Startelf

Die eindeutigen und erwartbaren Tempo-Nachteile, die Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste gegenüber dem pfeilschnellen Leipziger Yan Diomande hatte, geben Matthäus zu denken. Der Kapitän sollte von Bundestrainer Julian Nagelsmann seiner Meinung nach daher wieder im Mittelfeldzentrum aufgeboten werden.

"Kimmich wird im Laufe des Turniers nicht mehr schneller werden, aber die kommenden Gegner werden es sein", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für Sport Bild. "Allein wenn ich an Kylian Mbappe in einem möglichen Achtelfinale gegen Frankreich denke." Sollten auch die Franzosen ihre Gruppe als Erster abschließen und beide Nationen ihr jeweiliges Sechzehntelfinale gewinnen, würde es in der Runde der letzten 16 zum Kracher zwischen dem DFB-Team und der Equipe Tricolore kommen.

Matthäus lieferte mit Blick auf die immer anspruchsvolleren Aufgaben eine Idee "für mehr Geschwindigkeit auf den defensiven Außenbahnen": Der Weltmeister von 1990 würde Nathaniel Brown von der linken auf die rechte Abwehrseite ziehen, damit der Frankfurter dort Kimmich vertreten könnte. Brown habe es auf der für ihn ungewohnten rechten Seite bei der Eintracht "schon mal sehr gut gemacht. Gegen Leipzig und Diomande, übrigens", so Matthäus.

Auf der linken Seite der Viererkette würde Brown-Backup David Raum, "der auch schnell ist", bei Matthäus' Vorschlag in die Startelf rücken. Kimmich würde der 65-Jährige ins Mittelfeldzentrum ziehen, um gemeinsam mit Felix Nmecha die Doppelsechs zu bilden. "Dort könnte Kimmich noch mehr Einfluss auf das Spiel nehmen. Ob das tatsächlich eine Option ist, entscheidet aber nur einer, nämlich unser Bundestrainer." Mit Aleksandar Pavlovic müsste in Matthäus' Startelf-Idee ein Bayern-Mitspieler Kimmichs derweil auf die Bank weichen.