Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat eine überraschende Idee für eine Änderung der Startelf des DFB-Teams bei der WM.
"Allein wenn ich an Kylian Mbappe denke": Lothar Matthäus hat überraschende Idee für Änderung in der DFB-Startelf
Matthäus würde DFB-Startelf rotieren: Kimmich wieder ins Mittelfeld, Brown als Rechtsverteidiger
Die eindeutigen und erwartbaren Tempo-Nachteile, die Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste gegenüber dem pfeilschnellen Leipziger Yan Diomande hatte, geben Matthäus zu denken. Der Kapitän sollte von Bundestrainer Julian Nagelsmann seiner Meinung nach daher wieder im Mittelfeldzentrum aufgeboten werden.
"Kimmich wird im Laufe des Turniers nicht mehr schneller werden, aber die kommenden Gegner werden es sein", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für Sport Bild. "Allein wenn ich an Kylian Mbappe in einem möglichen Achtelfinale gegen Frankreich denke." Sollten auch die Franzosen ihre Gruppe als Erster abschließen und beide Nationen ihr jeweiliges Sechzehntelfinale gewinnen, würde es in der Runde der letzten 16 zum Kracher zwischen dem DFB-Team und der Equipe Tricolore kommen.
Matthäus lieferte mit Blick auf die immer anspruchsvolleren Aufgaben eine Idee "für mehr Geschwindigkeit auf den defensiven Außenbahnen": Der Weltmeister von 1990 würde Nathaniel Brown von der linken auf die rechte Abwehrseite ziehen, damit der Frankfurter dort Kimmich vertreten könnte. Brown habe es auf der für ihn ungewohnten rechten Seite bei der Eintracht "schon mal sehr gut gemacht. Gegen Leipzig und Diomande, übrigens", so Matthäus.
Auf der linken Seite der Viererkette würde Brown-Backup David Raum, "der auch schnell ist", bei Matthäus' Vorschlag in die Startelf rücken. Kimmich würde der 65-Jährige ins Mittelfeldzentrum ziehen, um gemeinsam mit Felix Nmecha die Doppelsechs zu bilden. "Dort könnte Kimmich noch mehr Einfluss auf das Spiel nehmen. Ob das tatsächlich eine Option ist, entscheidet aber nur einer, nämlich unser Bundestrainer." Mit Aleksandar Pavlovic müsste in Matthäus' Startelf-Idee ein Bayern-Mitspieler Kimmichs derweil auf die Bank weichen.
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DFB-Team: Julian Nagelsmann nominierte keinen klassischen Rechtsverteidiger für die WM 2026
Aus Mangel an hochklassigen Optionen rechts hinten hatte Nagelsmann Kimmich schon bei der Heim-EM 2024 als Rechtsverteidiger aufgeboten. Auch in den zwölf Monaten nach dem Turnier blieb das die Position des Bayern-Stars in der Nationalmannschaft, ehe Nagelsmann zum Start in die WM-Qualifikation zunächst umdachte.
Beim 0:2 in der Slowakei sowie beim 3:1 gegen Nordirland im September vergangenen Jahres kehrte Kimmich ins Mittelfeldzentrum zurück, allerdings verwarf der Bundestrainer seine Umstellung schnell wieder. Seit Oktober ist Kimmich im DFB-Team daher wieder Rechtsverteidiger und füllte diese Rolle auch in den ersten beiden WM-Gruppenspielen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) aus.
Darauf, als Backup einen klassischen Rechtsverteidiger wie beispielsweise Leipzigs Ridle Baku für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zu nominieren, verzichtete Nagelsmann. Erste Alternative für den Fall eines Kimmich-Ausfalls wäre wohl Innenverteidiger Waldemar Anton.
Da Deutschland bereits als Gruppensieger feststeht und den Einzug in die K.o.-Phase sicher hat, wird Nagelsmann im abschließenden Vorrundenspiel gegen Ecuador am Donnerstag aller Voraussicht nach ein wenig rotieren. Dabei gilt unter anderem Raum als Kandidat, links hinten anstelle von Brown in die Anfangsformation zu rücken. Möglich ist auch, dass Nagelsmann im Tor Oliver Baumann, der in der Qualifikation vor Manuel Neuers Rückkehr gesetzt war, einen WM-Einsatz gibt. Zudem könnte Superjoker Deniz Undav, Matchwinner gegen die Elfenbeinküste, erstmals im Turnier von Beginn an ran dürfen.
Zu einer Umstellung ist Nagelsmann derweil für den Rest der WM gezwungen, da Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nach seiner Verletzung aus dem Spiel gegen die Elfenbeinküste nicht mehr zur Verfügung steht. Für den Dortmunder rückt Antonio Rüdiger ins Abwehrzentrum.
DFB-Team bei der WM 2026: Die kommenden Spiele
Datum
Anstoß (deutsche Zeit)
Phase
Spiel
Donnerstag, 25. Juni
22 Uhr
Gruppenphase
Deutschland vs. Ecuador
Montag, 29. Juni
22.30 Uhr
Sechzehntelfinale
Deutschland vs. noch offen (Dritter Gruppe A, B, C, D oder F)
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".