Lionel Messi ist weiterhin mit großem Abstand der bestbezahlte Fußballer in der MLS und stellt Thomas Müller klar in den Schatten. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami ein Grundgehalt von 25 Millionen Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in diesem Ranking. Dies ist Heung-Min Son (Los Angeles FC), der 10,36 Millionen Dollar erhält. Den entsprechenden Gehaltsreport hatte die MLS-Spielervereinigung am Dienstag veröffentlicht.
Alle Gehälter enthüllt! Lionel Messi bekommt in der MLS Unsummen mehr als ein ehemaliger Star des BVB
Ex-Weltmeister Müller bekommt bei den Vancouver Whitecaps ein Grundgehalt in Höhe von fünf Millionen Dollar, er ist in diesem Ranking damit Neunter.
Timo Werner kommt bei den San Jose Earthquakes auf 3,73 Millionen Dollar, Marco Reus verdient bei Los Angeles Galaxy knapp über 600.000 Dollar. Der deutsche Stürmer Hany Mukhtar wird beim SC Nashville mit vier Millionen Dollar entlohnt.
MLS: Messis Gehalt fünfmal höher als Müllers
Die Spielervereinigung veröffentlichte nicht nur das Grundgehalt, sondern listete auch die durch die Verträge garantierten Einnahmen auf. Diese enthalten Zusatzzahlungen wie etwa einen Bonus für die Vertragsunterschrift.
Messi kommt damit auf 28,33 Millionen Dollar im Jahr, Müller auf 5,152.
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".