Real stehe bereits im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im Bernabeu am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) "vor dem Ruhm oder vor einer Krise, und Tatsache ist, dass Bayern München dafür nicht gerade der beste Gegner ist", schrieb die Mundo Deportivo, "wenn es nicht sogar der schlechteste ist."
"Albtraum der Bayern": Spanische Presse schreibt vom "deutschen Friedhof" in Madrid
Für die Königlichen und Trainer Alvaro Arbeloa gehe es nach dem Pokalaus und dem so gut wie verlorenen Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona gegen Bayern um "alles oder nichts", titelte die Marca. Verein und Trainer, so Mundo Deportivo, spielten gegen Bayern "um ihre Zukunft".
Der Respekt vor dem deutschen Rekordmeister ist jedenfalls riesig. "Es gibt gefährliche Mannschaften - und dann gibt es Bayern München", schrieb die Marca über "die tödlichste Torfabrik Europas".
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Spaniens Presse warnt vor dem "Erdbeben" Harry Kane
Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gehöre "zu den stabilsten in Europa", mutmaßte Mundo Deportivo. Vor allem der mögliche Einsatz von "Erdbeben" Harry Kane, wie die AS den englischen Stürmerstar beschrieb, sei ein Trumpf.
Gänzlich abschreiben müsse man Real in der "Neuauflage eines der legendärsten Duelle in der Geschichte des Europapokals" (AS) jedoch keinesfalls. Die Madrilenen, gegen die die Münchner seit acht Spielen sieglos sind, seien schließlich der "Albtraum der Bayern", titelte die AS, das Bernabeu "ein deutscher Friedhof". In dem legendären Stadion gelang deutschen Mannschaften erst dreimal ein Sieg.