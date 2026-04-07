"Albtraum der Bayern": Spanische Presse schreibt vom "deutschen Friedhof" in Madrid

Für die Königlichen und Trainer Alvaro Arbeloa gehe es nach dem Pokalaus und dem so gut wie verlorenen Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona gegen Bayern um "alles oder nichts", titelte die Marca. Verein und Trainer, so Mundo Deportivo, spielten gegen Bayern "um ihre Zukunft".

Der Respekt vor dem deutschen Rekordmeister ist jedenfalls riesig. "Es gibt gefährliche Mannschaften - und dann gibt es Bayern München", schrieb die Marca über "die tödlichste Torfabrik Europas".