2042 stehen die Chancen besser als 2038: DFB will sich angeblich wieder als WM-Ausrichter bewerben

Man befasse sich "insofern mit einer WM-Bewerbung, als dass zukünftige Optionen geprüft und besprochen werden", hatte der Verband im April auf SID-Anfrage mitgeteilt. Nun berichtet Bild, dass DFB-Präsident Bernd Neuendorf dem Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) diese Vorüberlegungen für ein neues "Sommermärchen" vorgestellt habe.

Die dritte Endrunde in Deutschland nach 1974 und 2006 soll demnach wie vom Weltfußballverband FIFA verlangt in 14 Stadien mit einem Fassungsvermögen von mindestens 40.000 Plätzen ausgetragen werden. Als Austragungsorte vorgesehen wären demnach Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Mönchengladbach, München und Stuttgart. Die Führung der DFL um Präsident Hans-Joachim Watzke soll der geplanten Bewerbung positiv gegenüberstehen.