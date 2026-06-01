Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella, bei der Heim-EM 2024 der personifizierte Albtraum des DFB-Teams, hat Ecuador als Geheimfavoriten für die WM 2026 auf dem Zettel.
13 Qualifikationsspiele zu Null! Deutscher Gruppengegner ist für DFB-Albtraum Marc Cucurella ein WM-Geheimfavorit
Ecuador wurde in der WM-Qualifikation Zweiter vor Brasilien und Co.
Auf eine entsprechende Frage nach potenziellen Turnierüberraschungen antwortete Cucurella bei einer Pressekonferenz: "Es gibt natürlich immer die klassischen Favoriten. Aber ich glaube, dass die Niederlande eine sehr starke Mannschaft hat. Und dann gibt es noch Ecuador, das ein bisschen unter dem Radar fliegt."
Die Südamerikaner, Deutschlands dritter Vorrundengegner bei der am 11. Juni beginnenden Weltmeisterschaft, "können eine gute Rolle spielen", betonte Cucurella. Der Linksverteidiger, dessen Handspiel im Strafraum in der Verlängerung des Viertelfinals bei der EM 2024 gegen das DFB-Team ungeahndet blieb, führte über Ecuador aus: "Sie haben viele gute Spieler. Und auch wenn viele sie unterschätzen, bin ich überzeugt, dass sie ihre Sache gut machen werden. Hoffentlich fahren sie früh nach Hause", so Cucurella mit Blick auf ein mögliches Aufeinandertreffen mit den Ecuadorianern in der K.o.-Phase.
Die Mannschaft des argentinischen Trainers Sebastian Beccacece war mit drei Punkten Abzug in die Südamerika-Qualifikation zur WM 2026 gestartet, da man in der Quali für die WM 2022 eine Geburtsurkunde eines Spielers mit falschen Geburtsdatum und falschem Geburtsort vorgelegt hatte. Dennoch löste Ecuador das Ticket zur anstehenden Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada souverän, wurde am Ende Zweiter und musste lediglich Weltmeister Argentinien den Vortritt lassen.
Unter anderem Brasilien, Kolumbien und Uruguay ließ man hinter sich und sorgte im September vergangenen Jahres mit einem 1:0-Sieg über die Argentinier für Aufsehen. Beeindruckend ist vor allem die Defensivstärke, die Ecuador an den Tag legt: Mit nur deren fünf in 18 Spielen kassierte der deutsche Gruppengegner die wenigsten Gegentore in der Südamerika-Qualifikation, in 13 Partien spielte Ecuador zu Null.
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Ecuadors Defensive mit CL-Sieger Willian Pacho ist beeindruckend
Dazu passend finden sich die Topstars in Ecuadors Kader in der Defensive wieder. Mit Willian Pacho von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, dem Ex-Leverkusener Piero Hincapie von CL-Finalist FC Arsenal sowie dem von internationalen Topklubs umworbenen Joel Ordonez (Club Brügge) sorgen drei hochkarätige Abwehrspieler für Stabilität in letzter Reihe. Und im defensiven Mittelfeld schwingt mit Moises Caicedo, Cucurellas Teamkollege beim FC Chelsea, einer der besten Sechser der Premier League das Zepter.
Die offensive Durchschlagskraft lässt derweil zu wünschen übrig, in der WM-Qualifikation gelangen nur 14 Treffer (weniger als ein Tor pro Spiel). In puncto Torgefahr könnte zu viel Last auf den Schultern des mittlerweile 36-jährigen Enner Valencia liegen, der bei CF Pachuca in Mexiko spielt. Der ehemalige Stürmer von West Ham und Fenerbahce zeichnete für sechs der 14 Quali-Tore verantwortlich. Schon bei Ecuadors vorherigen WM-Teilnahmen 2014 und 2022 war Valencia mit jeweils drei Turniertreffern der torgefährlichste Mann gewesen.
Die Hoffnungen, Valencia etwas von der Last in der Offensive abzunehmen, ruhen allen voran auf Gonzalo Plata. Der 25-jährige Rechtsaußen vom brasilianischen Topklub Flamengo hatte zuletzt einige starke Testspielauftritte. Weitere interessante Offensivakteure der Ecuadorianer sind Nilson Angulo (AFC Sunderland), Kendry Paez (von Chelsea an River Plate verliehen) oder John Yeboah (Venezia FC). Letzterer, gebürtiger Hamburger und im Nachwuchs des VfL Wolfsburg ausgebildet, spielte von der U16 bis zur U20 noch für Auswahlteams des DFB. Da die Mutter des 25-Jährigen aus Ecuador stammt, ist er auch für die Südamerikaner spielberechtigt, wechselte den Verband und feierte im Frühjahr 2024 sein A-Länderspieldebüt. Beim jüngsten 2:1-Testspielsieg gegen Saudi-Arabien am Wochenende überzeugte Yeboah mit zwei Assists.
WM 2026: Macht es Ecuador wie vor 20 Jahren?
Für Ecuador beginnt die WM gleich mit einem enorm wichtigen Spiel, schließlich geht es am 13. Juni im Duell mit der Elfenbeinküste möglicherweise schon um Platz zwei hinter Gruppenfavorit Deutschland. Am 20. Juni ist ein Sieg gegen Außenseiter Curacao dann absolute Pflicht, ehe Hincapie und Co. am 25. Juni auf das DFB-Team treffen.
Die Ecuadorianer wollen bei ihrer fünften WM-Teilnahme nach 2002, 2006, 2014 und 2022 unbedingt das zweite Mal in die K.o.-Phase. Vielleicht ein gutes Omen: 2006 überstand Ecuador die Vorrunde das bisher einzige Mal, als man sich ebenfalls in einer Gruppe mit Deutschland befand und auch damals am letzten Gruppenspieltag gegen den damaligen Gastgeber spielte (0:3). Im Achtelfinale boten die Südamerikaner seinerzeit England lange Paroli, ein Freistoßtor von David Beckham sorgte aber letztlich für einen 1:0-Sieg der Three Lions.