13 Qualifikationsspiele zu Null! Deutscher Gruppengegner ist für DFB-Albtraum Marc Cucurella ein WM-Geheimfavorit

Auf eine entsprechende Frage nach potenziellen Turnierüberraschungen antwortete Cucurella bei einer Pressekonferenz: "Es gibt natürlich immer die klassischen Favoriten. Aber ich glaube, dass die Niederlande eine sehr starke Mannschaft hat. Und dann gibt es noch Ecuador, das ein bisschen unter dem Radar fliegt."

Die Südamerikaner, Deutschlands dritter Vorrundengegner bei der am 11. Juni beginnenden Weltmeisterschaft, "können eine gute Rolle spielen", betonte Cucurella. Der Linksverteidiger, dessen Handspiel im Strafraum in der Verlängerung des Viertelfinals bei der EM 2024 gegen das DFB-Team ungeahndet blieb, führte über Ecuador aus: "Sie haben viele gute Spieler. Und auch wenn viele sie unterschätzen, bin ich überzeugt, dass sie ihre Sache gut machen werden. Hoffentlich fahren sie früh nach Hause", so Cucurella mit Blick auf ein mögliches Aufeinandertreffen mit den Ecuadorianern in der K.o.-Phase.

Die Mannschaft des argentinischen Trainers Sebastian Beccacece war mit drei Punkten Abzug in die Südamerika-Qualifikation zur WM 2026 gestartet, da man in der Quali für die WM 2022 eine Geburtsurkunde eines Spielers mit falschen Geburtsdatum und falschem Geburtsort vorgelegt hatte. Dennoch löste Ecuador das Ticket zur anstehenden Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada souverän, wurde am Ende Zweiter und musste lediglich Weltmeister Argentinien den Vortritt lassen.

Unter anderem Brasilien, Kolumbien und Uruguay ließ man hinter sich und sorgte im September vergangenen Jahres mit einem 1:0-Sieg über die Argentinier für Aufsehen. Beeindruckend ist vor allem die Defensivstärke, die Ecuador an den Tag legt: Mit nur deren fünf in 18 Spielen kassierte der deutsche Gruppengegner die wenigsten Gegentore in der Südamerika-Qualifikation, in 13 Partien spielte Ecuador zu Null.