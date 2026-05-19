Joaquim Viana

Korrespondent für brasilianischen Fußball und American Football

Ich bin Redakteur, der über nationalen und internationalen Fußball schreibt. Ich verfolge gerne alles, was in allen Ecken der Fußballwelt passiert, und habe großen Respekt selbst vor weniger beachteten Regionen. Ich glaube, dass der beliebteste Sport der Welt etwas rationaler betrachtet werden sollte.

Meine Geschichte mit Fußball:

In Jahren, in denen es das Internet kaum gab, war einer meiner ersten und solidesten Kontakte mit Fußball durch Sammelalben. Das erste, an das ich mich erinnere, war das Brasileirão 1998, gefolgt vom Album der Weltmeisterschaft desselben Jahres. Dieses Meer an Informationen faszinierte mich.

Spezialgebiete:

Fußballtermine der Rundfunkanstalten

Nationale und internationale Fußballstatistiken

🌟 Meine Lieblingsfußball-Erinnerung:

Ronaldo’s zwei Tore im WM-Finale 2002 gegen Deutschland, die Brasiliens fünften Titel sicherten, bewegen mich noch immer, wenn ich sie sehe.

Meine Lieblingsartikel:

Schönes Fußballspiel: Botafogo an der Spitze, Barcelona 100%, Haalands Manchester City und die coolsten Teams, die man gesehen haben muss

Aktive Spieler, die nach Copa América und Euro 2024 aus ihren Nationalmannschaften zurückgetreten sind