



Seit dem Titelgewinn 1966 im eigenen Land erlebt England bei Weltmeisterschaften nur Enttäuschungen. Die "Three Lions" verloren 1986 im Viertelfinale gegen Argentinien und Diego Maradonas "Hand Gottes", bevor sie 1990 im Halbfinale nach einem langen Kampf in der Verlängerung gegen Deutschland ausschieden. Diese beiden Teams warfen die Engländer 1998 und 2010 jeweils im Achtelfinale raus, während Portugal 2006 in derselben Runde gewann.

Erst 2018 unter Sir Gareth Southgate kehrte echtes Selbstvertrauen zurück, als England die Erwartungen übertraf und das Halbfinale erreichte. 2022 enttäuschte die Mannschaft jedoch erneut. Sie galt als Titelanwärter, verlor im Viertelfinale 1:2 gegen Frankreich und scheiterte dabei auch wegen Harry Kanes schwächstem Elfmeter, den Bayern Münchens Torjäger je geschossen hat.

England hatte elf Mal die Chance, den goldenen Pokal erneut zu gewinnen, nur 1974, 1978 und 1994 verpasste man die WM; 2014 schied das Team bereits in der Gruppenphase aus. Pech spielte eine Rolle, doch jede Spielergeneration enttäuschte auch selbst, sei es durch Versagen in entscheidenden Momenten oder durch fehlende Leistung im Nationaltrikot im Vergleich zum Verein.

2002 trafen beide Faktoren zusammen. Das Team reiste mit hohen Erwartungen nach Südkorea und Japan, doch am Ende stand die frühe Heimreise. Trainer Sven-Goran Eriksson sagte danach: "Wir haben den Spielern immer gesagt, dass sie mit dieser Mannschaft vor niemandem Angst haben müssen und mit etwas Glück bis zum Ende kommen können", erklärte er. "Ich glaube immer noch, dass wir es hätten schaffen können."

Doch sie hatten Angst. Selten war in der Geschichte des Nationalmannschaftsfußballs eine Elite-Mannschaft so von Angst gelähmt. Will Thomas Tuchels aktuelles Team es dieses Mal besser machen als Erikssons Mannschaft vor 23 Jahren, muss es die Lehren aus dieser gescheiterten Qualifikation ernst nehmen.

Eine dramatische Qualifikationskampagne 2002

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Eriksson übernahm das Team, als es nach dem Aus in der Gruppenphase der EM 2000 völlig desorganisiert war. England verlor das erste Qualifikationsspiel zur WM 2002 mit 0:1 gegen Deutschland – im letzten Match im alten Wembley-Stadion. Nach dem Schlusspfiff zerrte der damalige Direktor des englischen Fußballverbands, David Davies, laut seiner Biografie den damaligen Trainer Kevin Keegan in eine Toilette und versuchte, ihn vom Rücktritt abzubringen, doch vergeblich.

"Du wirst meine Meinung nicht ändern", sagte Keegan. "Ich bin raus. Ich bin nicht gut genug dafuer. Ich werde der Presse sagen, dass ich es nicht kann. Ich schaffe es nicht, die Spieler zu motivieren. Ich schaffe es nicht, das gewisse Etwas aus ihnen herauszuholen, das ich brauche." Getreu seinem Wort trat das Liverpool-Idol von seinem Amt zurück und bezeichnete seine 20 Monate bei der Nationalmannschaft später als "seelenlos".

Viele sahen die "Three Lions" am Tiefpunkt, deshalb verpflichtete der englische Fußballverband den erfolgreichen Trainer Eriksson, um die Wende einzuleiten. Der Schwede hatte gerade mit Lazio Rom die italienische Meisterschaft 1999/2000 gewonnen und galt als einer der besten Coaches Europas. Noch herrschte Skepsis, als der coole Schwede als erster ausländischer Trainer in der Geschichte Englands anfing, doch er überzeugte die meisten Kritiker, indem er seine ersten fünf Spiele gewann, darunter Freundschaftsspiele und Qualifikationspartien gegen Spanien, Finnland, Albanien, Mexiko und Griechenland.

Danach führte Eriksson sein Team zu einem 5:1-Erfolg gegen Deutschland im Münchner Olympiastadion, wobei Michael Owen einen Hattrick erzielte. Das Ergebnis erschütterte die internationale Fussballszene, und England bestätigte den Aufschwung vier Tage später mit einem 2:0-Heimsieg gegen Albanien. Nun durfte die Mannschaft am letzten Spieltag nicht schlechter abschneiden als Deutschland im Parallelspiel, um als Gruppenerster abzuschließen.

Die Aufgabe erledigte die Mannschaft, doch das Ende wurde dramatisch. Griechenland führte im Old Trafford 2:1 bis in die Nachspielzeit, ehe David Beckham mit einem direkten Freistoß aus großer Entfernung ausglich. Da Finnland Deutschland zu einem 0:0 zwang, sicherte dieses magische Tor England einen direkten Startplatz bei der ersten Weltmeisterschaft in Asien.

Verletzungsmisere vor dem Turnier

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Die Euphorie nach dem klaren Sieg gegen Deutschland und Beckhams legendärem Tor wich schnell Besorgnis. England landete bei der Weltmeisterschaft 2002 in der gefürchteten "Todesgruppe" mit dem Rivalen Argentinien, Erikssons Schweden und dem starken Nigeria. Kurz vor Turnierbeginn verletzten sich Beckham, Gary Neville und Steven Gerrard, während Eriksson wegen einer Affäre mit der Moderatorin Ulrika Jonsson die Titelseiten britischer Zeitungen füllte.

Beobachter fürchteten, dass Erikssons Privatleben die Vorbereitung stören könnte. Auch seine Kaderzusammenstellung kritisierten viele. In der Abwehr setzte er auf Wes Brown und Danny Mills und ließ Jamie Carragher sowie Phil Neville zu Hause. Im Mittelfeld strich er Steve McManaman und Frank Lampard. Im Sturm nominierte er nur fünf Spieler, weshalb Andy Cole seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gab.

"Es gibt große Bedenken, woher die Tore kommen sollen", sagte Andy Gray, ehemaliger Sky-Sports-Kommentator und ehemaliger schottischer Nationalspieler, gegenüber BBC Radio Five Live. "Wenn Michael Owen nicht fit ist, wer ist dann der Ersatz? Wer wird es richten, wenn Michael es nicht schafft?"

Kritiker warfen Eriksson vor, er spiele zu vorsichtig, weil er viele Verteidiger aufstellte. Zugleich ging er ein Risiko ein, als er Beckham nominierte, obwohl dessen Genesung nach einem Fußbruch beim 3:0-Sieg von Manchester United gegen Deportivo La Coruna in der Champions League Anfang April sechs bis acht Wochen dauern sollte.

Die Genesung des Kapitäns – und sogar die Bedeutung des Wortes "Mittelfuß" – war bis zum Beginn der Weltmeisterschaft ein tägliches Thema für Fans und Presse. Gary Neville und Gerrard überwanden ihre Schmerzen nicht. Dann brach sich sein Ersatz Danny Murphy acht Tage vor dem englischen Auftaktspiel den Fuss, wodurch Trevor Sinclair nachrückte. Auch Kieron Dyer und Nicky Butt meldeten körperliche Probleme, weshalb Experten das Turnier schon vor dem Anpfiff als gescheitert betrachteten.

Schon nach dem Auftaktspiel wie "auf einer Beerdigung"

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Dennoch fehlte England alles außer Qualität. David Seaman, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Scholes, Owen Hargreaves und Teddy Sheringham ergänzten die Liste der bekannten Namen neben Beckham und Neville, während Owen, Rio Ferdinand und Ashley Cole die neue englische Generation anführten.

Das Auftaktspiel gegen eine nur mittelmässige schwedische Nationalmannschaft schien die perfekte Gelegenheit für die Three Lions zu sein, ihre Stärke zu zeigen. Doch so kam es nicht. Beckham, der noch nicht zu 100 Prozent fit war und eine markante blonde Irokesenfrisur trug, rechtfertigte seine Präsenz, als er eine perfekte Ecke auf Sol Campbell schlug, der vor der 25. Minute den Führungstreffer erzielte. Statt den Druck hochzuhalten, zog sich England zurück und lud Schweden zum Angriff ein.

Niclas Alexandersson nutzte einen schweren Fehlpass von Danny Mills zum Ausgleich, und Schweden dominierte den Rest der Partie, wobei Teddy Lucic und Henrik Larsson kurz vor der Führung standen. England hielt das 1:1, kam aber dennoch gut davon. Die Stimmung in der Kabine war gedrückt, vor allem weil Argentinien zuvor bereits mit 1:0 gegen Nigeria gewonnen hatte.

Eriksson versuchte jedoch, die Situation herunterzuspielen. "Wenn man mit 1:0 in Führung geht und am Ende unentschieden spielt, fühlt es sich an, als hätte man verloren. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber genau dieses Gefühl herrschte in der Kabine. Also habe ich den Spielern gesagt, dass wir nicht auf einer Beerdigung sind", erklärte er. "Die Weltmeisterschaft hat gerade erst begonnen und wir können uns noch qualifizieren. Alles ist noch offen."

Revanche gegen Argentinien

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Die englische Antwort folgte im zweiten Spiel gegen Argentinien, doch Erikssons Ansprache spielte dabei kaum eine Rolle. Die Mannschaft brannte auf Revanche fuer das Ausscheiden im Elfmeterschießen 1998, vor allem Beckham, den der Schiedsrichter in jenem Spiel nach einer Reaktion auf eine Provokation von Diego Simeone des Feldes verwiesen hatte.

Im Sapporo Dome in Japan startete England mit hoher Intensität. Die Mannschaft kämpfte stark, spielte besser und dominierte Argentinien in der ersten Halbzeit. Owen holte einen Elfmeter gegen Mauricio Pochettino heraus.

Beckham trat zum Punkt und stellte sich seinen Dämonen, der Druck war riesig. Er spürte die Last, atmete tief ein, konzentrierte sich auf den Schuss und schoss flach in die Mitte des Tors, so hart, dass Torwart Pablo Cavallero nicht reagieren konnte.

Es war ein Moment der Wiedergutmachung für Beckham. Argentinien erhöhte in Halbzeit zwei den Druck, fand jedoch keine Lücke in der englischen Abwehr. Ferdinand und Campbell griffen entschlossen ein und sicherten den Ball oft zurück. So verteidigte England den Vorsprung und nahm die ersehnte Revanche. Als die Nachricht vom 2:1-Sieg Schwedens über Nigeria eintraf, genügte dem Team im letzten Gruppenspiel ein Unentschieden, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Ein Remis gegen Nigeria ebnet den Weg für ein Spektakel im Achtelfinale

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England holte den nötigen Punkt durch das torlose Remis gegen Nigeria, verlor jedoch die Tabellenführung, weil Schweden und Argentinien 1:1 spielten. Noch beunruhigender wirkten die träge Leistung der Mannschaft in der Hitze und der Mangel an Offensivideen.

Statt Senegal, auf dem Papier ein leichterer Gegner, erwartete England nun Dänemark im Achtelfinale. Die Dänen hatten Gruppe A vor Senegal angeführt und für Furore gesorgt, weil sie Uruguay und den Titelverteidiger Frankreich besiegten und dabei insgesamt fünf Tore erzielten.

Viele erwarteten ein schwieriges Duell in Niigata, und die Fans waren besorgt. Doch es gab keinen Grund zur Sorge. England startete schnell und ging schon in der fünften Minute in Führung, als Beckham eine präzise Ecke auf Ferdinand schlug, der nach einem Fehler von Torhüter Thomas Sorensen per Kopf traf.

Owen baute die Führung mit seinem Torinstinkt aus, und Heskey erzielte kurz vor der Pause nach einer weiteren guten Vorarbeit von Beckham das dritte Tor. Die erste Halbzeit war nahezu perfekt, geprägt von schnellem Passspiel und intensivem Pressing ohne Ball.

England gewann in der zweiten Halbzeit 3:0 und erreichte damit das Viertelfinale gegen Brasilien. Brasilien hatte im Achtelfinale gegen Belgien 2:0 gewonnen, doch Belgien erspielte sich viele Chancen und kontrollierte lange das Mittelfeld. England hatte die Mittel, diese Schwächen auszunutzen, so sehr, dass sogar Pele gegenüber BBC Sport zugab: "Wenn England Ruhe und Disziplin bewahrt, wird es das Spiel gewinnen."

Brasilien nutzt Erikssons Anfängerfehler

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Das Duell im Yokohama-Stadion startete bei 28 Grad Celsius und 57 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Bedingungen halfen der Mannschaft von Luiz Felipe Scolari, und das zeigte sich sofort: Brasilien kontrollierte den Ball und setzte England unter Druck.

Unter der Führung von Abwehrchef Sol Campbell hielt England den Angriff des Favoriten in Schach und setzte bei Kontern eigene Akzente. In der 23. Minute leitete Heskey einen solchen Gegenstoß auf Owen weiter. Der Pass kam etwas zu hart, doch Lucio verfehlte die Ballannahme und spielte den Ball direkt in die Füße des englischen Stürmers. Owen lupfte ihn über den Torwart hinweg ins Eck und erzielte die Führung.

Brasilien wackelte, und für einen Moment schien Peles Prognose zu treffen. England hätte jedoch weiter Druck machen müssen, statt sich wie schon gegen Schweden zurückzuziehen. Der viermalige Weltmeister wirkte verwundbar.

Doch das war nie Erikssons Stil. Der Trainer befahl seinem Team, sich zurückzuziehen und die Führung bis zur Halbzeit zu sichern. So gewann Brasilien rasch sein Selbstvertrauen zurück. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff geschah das Unvermeidliche.

Die Serie kindischer Fehler beginnt, als Beckham aus Angst, seinen verletzten Fuß zu belasten, einen harten Zweikampf mit Roberto Carlos vermeidet. Dann verpasst Roque Junior einen Pass im Mittelfeld, den Scholes eigentlich abfangen sollte, doch Kleberson erobert den Ball, und Ronaldinho kommt zum Schuss.

Ronaldinho lässt Ashley Cole mit einem schnellen Dribbling stehen, gerät aus seiner Position und lässt Campbell frei. Er legt quer auf Rivaldo, der sofort abzieht und Seaman keine Chance lässt. England servierte Brasilien die Reaktion auf dem Silbertablett, und wie sich später herausstellte, hatte Eriksson keinen Plan B.

Das legendäre Tor von Ronaldinho

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Laut Gareth Southgate scheiterte der schwedische Trainer auch daran, die Spieler in der Halbzeitpause zu motivieren. Der ehemalige Verteidiger, der in diesem Spiel auf der Bank sass, erinnerte sich Jahre später: „Wir erwarteten Winston Churchill und bekamen Iain Duncan Smith.“

Eriksson wechselte nicht und hielt am 4-4-2 fest. England startete ohne neue Energie in Halbzeit zwei, Brasilien übernahm die Kontrolle. Die Wende folgte nach nur fünf Minuten.

Diesmal war nur ein Spieler für das Gegentor verantwortlich. Als Brasilien einen Freistoss etwa 38 Meter vor dem Tor auf der rechten Seite zugesprochen bekam, wirkte die Situation harmlos. Doch sobald Ronaldinho den Ball schoss, geriet Seaman in Panik.

Ronaldinho schoss den Ball direkt, Seaman verpasste die Flugbahn, und der Ball landete im Netz, bevor der Torwart reagieren konnte. Während Ronaldinho bereits auf die Laufbahn rannte, um zu jubeln, suchte Seaman noch nach Antworten.

"Cafu sagte mir, dass Seaman oft weit vorne steht und dass zwischen ihm und dem Tor Platz ist", erzählte Ronaldinho nach dem Spiel. "Ich bin dem Rat gefolgt und habe versucht, ihn zu überraschen. Ich habe versucht, ihn zu überlisten, und hatte Glück."

Seaman stand völlig ungedeckt, und England brach mental zusammen. Noch waren 40 Minuten zu spielen, doch Brasilien hatte den psychologischen Kampf schon gewonnen. Auch der Platzverweis gegen Ronaldinho nach einem harten Foul an Danny Mills änderte daran nichts. Brasilien blieb am Ball, England schlug verzweifelt lange Bälle, die die Abwehr leicht abwehrte. Der Schlusspfiff beendete nicht den Druck der Engländer. Er beendete lediglich das Leiden.

Mangelndes Selbstvertrauen

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England litt zwar unter Hitze und Verletzungen, doch der fehlende Mut war der Hauptgrund für das Aus in Südkorea und Japan. Eriksson agierte zu vorsichtig, und viele Stars verschwanden, als es hart auf hart kam.

Brasilien musste nichts Außergewöhnliches tun. Es wollte einfach mehr. Dieser Unterschied in der Mentalität zeigt sich in Owens Reaktion nach dem Ausscheiden: "Brasilien ist eine großartige Mannschaft, daher ist es nicht so schwer zu akzeptieren, wer uns ausgeschaltet hat."

Die Seleção gewann danach gegen die Türkei und Deutschland und holte den fünften Titel. England hätte weit kommen können, doch die Spieler glaubten nicht daran. Dieses Muster wiederholte sich in der Ära Eriksson: Er verlor noch zweimal gegen Felipão, nachdem der Brasilianer die portugiesische Nationalmannschaft übernommen hatte.

Bei der Europameisterschaft 2004 ging England im Viertelfinale gegen Portugal in Führung, kassierte jedoch den Ausgleich, spielte nach Verlängerung 2:2 unentschieden und schied im Elfmeterschießen aus. Zwei Jahre später wiederholte sich dieses Szenario bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, was Eriksson noch lange verfolgte.

"Wir hätten das Finale erreichen müssen", erklärte der Schwede 2018. "Damals gab es meiner Meinung nach keine bessere Mannschaft als unsere. Und das glaube ich immer noch. Niemand war besser."

Die Aufgabe ist fuer Tuchel klar

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Lange hieß es, Eriksson habe die englische "Goldene Generation" verschwendet, doch mehrere ehemalige Spieler widersprachen dieser Ansicht. Gerrard war der juengste, der dies in Rio Ferdinands Podcast zugab: "Wir waren alle egoistische Verlierer. Das war ein Problem der Kultur der englischen Nationalmannschaft. Wir waren nicht vereint, wir hatten keine Verbindung zueinander. Wir waren nie wirklich eine grossartige Mannschaft."

Auch nach Erikssons Abschied blieben die mentalen Probleme. Steve McClaren, Fabio Capello und Roy Hodgson scheiterten an der Änderung des toxischen Klimas. Southgate formte England als erste Trainer zu einer echten Mannschaft, indem er eine klubähnliche Atmosphäre schuf und Teamgeist sowie Kontinuität in den Vordergrund stellte.

Trotz der Fortschritte zwischen 2018 und 2024 blieb England in diesem Zyklus ohne Titel. Die Parallelen zwischen den entscheidenden Niederlagen und dem Aus gegen Brasilien 2002 lagen auf der Hand.

Kroatien und Italien schafften jeweils ein Comeback gegen die Engländer im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 und im Finale der Europameisterschaft 2020. Im Finale der Europameisterschaft 2024 glich England durch ein Tor von Cole Palmer in der 73. Minute gegen Spanien aus, verlor jedoch erneut, diesmal 2:1.

Ohne echtes Selbstvertrauen wird England weiterhin scheitern. 2002 war das besonders schmerzhaft, denn Eriksson hatte eine Mannschaft, die das Zeug zum Weltmeister hatte. Tuchels wichtigste Aufgabe bei der kommenden Weltmeisterschaft mit einem ebenso talentierten Kader ist es, seinen Spielern zu zeigen, dass sie auf die größte Bühne des Fußballs gehören und ohne Angst spielen. Nur so löst England endlich ein, was es verspricht.