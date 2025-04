Sogar Thomas Müller erhielt wegen des Sparkurses beim FCB keinen neuen Vertrag. Das heißt aber nicht, dass kein neuer Spieler kommen soll.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat erstmals öffentlich in einem Interview mit der Welt am Sonntag zugegeben, dass das legendäre Festgeldkonto des deutschen Rekordmeisters kaum mehr gefüllt ist und der Klub "wirtschaftlich umdenken" müsse. So soll nun ein Tabubruch bevorstehen - womöglich für einen Transfer von Florian Wirtz, wenngleich der Ehrenpräsident der Bayern verneinte, dass dieser Tabubruch ausreiche.