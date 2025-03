Die Bundesliga, sie scheint dem FC Bayern aktuell nicht unbedingt lästig, aber die Spieler hätten die Pflichtaufgabe wohl schon gern bald erledigt.

Eine Mischung aus "gerade noch mal gutgegangen" und der Sorge, dass man dieses am Ende zu knappe 3:2 gegen den FC St. Pauli sehr teuer, nämlich mit einem weiteren Langzeitverletzten bezahlt haben könnte (eine Sorge, die sich am Sonntag als leider berechtigt erwies), herrschte bei Spielern, Offiziellen und Beobachtern des FC Bayern München in den Katakomben der Allianz Arena am Samstag.