"Wir sind fast immer die bessere Mannschaft, aber ...": Der FC Bayern München schwankt ausgerechnet im Saisonfinale

Thomas Müller gibt sich nach dem 2:2 gegen den BVB valentinesk, Joshua Kimmich hadert. Doch der echte Gradmesser wird Inter Mailand sein am Mittwoch.

So wild und unterhaltsam dieses insgesamt 29. und höchstwahrscheinlich letzte Spiel für den Bayernspieler Thomas Müller gegen den BVB (überraschende Comebacks und selbst die wahrscheinlichsten aller Wechsel darf man ja nie komplett ausschließen) am 29. Spieltag der Bundesligasaison 2024/2025 auch war: nüchtern betrachtet war in den vorangegangenen 90 Minuten mit Blick auf die Bundesligatabelle kaum etwas passiert, als Müller am Samstagabend als letzter Spieler aus dem Kabinentrakt kam und mit gespielter Genervtheit ("Freunde, geht’s doch heim") noch mal bei den wartenden Reportern stehenblieb.