Die größte Geldverschwendung der Geschichte der Premier League plötzlich der GOAT? Wie Antony bei Real Betis Sevilla seine Kritiker zum Schweigen bringt

Uniteds Mega-Flop Antony hat den perfekten Start bei seiner Leihstation Real Betis Sevilla hingelegt. Wie konnte es dazu kommen?

Spulen wir zurück zum 16. Januar, als Manchester United den Tabellenletzten aus der Premier League Southampton im Old Trafford empfing, um eine vorherige Niederlagenserie von drei Spielen auf heimischem Boden zu beenden. Die Red Devils gingen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause, der durch ein Eigentor von Manuel Ugarte zustande kam. Um das Blatt zu wenden, brachte Cheftrainer Ruben Amorim zu Beginn der zweiten Halbzeit Antony für Kobbie Mainoo.

Nach einer Stunde bot sich Antony die große Chance, den Ausgleich zu erzielen. Alejandro Garnacho stürmte in den Strafraum und spielte eine flache Flanke zu Antony an den langen Pfosten. Es war eigentlich unmöglich, diesen Ball aus knapp einem Meter nicht ins leere Tor zu schießen. Doch irgendwie missriet der Schuss dem Brasilianer so sehr, dass der Ball langsam in die Arme des erleichterten Southampton-Torwarts Aaron Ramsdale kullerte.

"Das ist der Fehlschuss der Saison. Ich kann es nicht glauben. Warum ist er zu Boden gegangen?", fragte der ehemalige Stürmer der Glasgow Rangers Ally McCoist, der das Spiel für TNT Sports kommentierte. Die United-Fans dürften aber gar nicht mal so sehr überrascht gewesen sein.

Antony war schon lange vor diesem Moment zu einer Witzfigur im Old Trafford geworden, da er in seinen vorherigen 60 Spielen in der Premier League nur fünf Tore erzielt hatte - eine wirklich miserable Bilanz für einen Spieler, für den der Verein im August 2023 85 Millionen Pfund, nach heutigem Wechselkurs rund 102 Millionen Euro, an Ajax Amsterdam gezahlt hatte. Antony schien die größte Geldverschwendung in der Geschichte der Premier League. Diese vergebene Chance schien jedoch der Tropfen gewesen zu sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. Zehn Tage später war Antony bei Manchester United vorzeitig Geschichte. Der Brasilianer, an dem einst auch der FC Bayern München interessiert war, wechselte als eines der größten Missverständnisse in der Geschichte Uniteds auf Leihbasis zu Real Betis Sevilla nach Spanien.

Man muss diese Geschichte erzählen, weil jemand, der Antony nur im Trikot von Betis Sevilla spielen gesehen hat, sich einfach nicht vorstellen kann, dass es um den gleichen Antony geht. Denn in seinem ersten Monat in Spanien hat Antony die Kritiker auf spektakulärste Weise zum Schweigen gebracht. In bisher wettbewerbsübergreifend sieben Spielen für Betis gelangen ihm fünf Torbeteiligungen. Beim 2:1-Sieg gegen Real Madrid am Sonntag musste er nicht mal treffen, dass die Social-Media-Abteilung des Klubs ihn gar schon als GOAT feierte. So schnell kann's gehen.