Willian José encaminha ida à Premier League e deixa Espanha após sete anos

O centroavante deve deixar a Real Sociedad, onde se consagrou na Europa, em direção ao Wolverhampton Wanderers

Aos 29 anos de idade, Willian José já pode-se dizer um vencedor em sua carreira na Europa: depois de rodar por , e e chegar na para jogar no Castilla, o "time B" dos merengues, o atacante conseguiu se destacar em equipes como Zaragoza e Las Palmas antes de fazer quatro grandes temporadas na Real Sociedad. Agora, o atleta vai em busca de um novo sonho na Premier League.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Contratado em 2016/17 pelo time basco, o centroavante já marcou 62 gols em sua passagem pelo time de San Sebástian, mas vinha sendo menos utilizado nesta temporada, entrando no decorrer das partidas e poucas vezes começando como titular.

Mais times

Agora, devido as dificuldades das equipes para se movimentarem no mercado, a decidiu usar Willian José, uma de suas principais moedas de troca, para reforçar o elenco. O atacante deve ir em direção a Premier League, abrindo um espaço no elenco para uma nova contratação.

O destino do brasileiro seria o . Precisando de um substituto para Raúl Jiménezdesde a gravíssima lesão do mexicano, uma fratura no crânio, o time inglês, então, contraria o centroavante para ser o "reserva" de luxo do jogador. A negociação seria um empréstimo com valor do passe pré-fixado no contrato.

Segundo fontes da Goal, o negócio está prestes a ser acertado e pode sair a qualquer momento. O próprio treinador da equipe inglesa, Nuno Espírito Santo, admitiu à imprensa que "a negociação existe", por mais que não tenha confirmado a chegada de Willian José.

Segundo o jornalista @FabrizioRomano, o Wolves está encaminhando o empréstimo do brasileiro Willian José (Real Sociedad), com opção de compra de cerca de 20mi de euros. Parece uma boa alternativa enquanto Raul Jimenez se recupera. Wolves perdeu o rumo desde a lesão do mexicano. — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) January 21, 2021

Assim, o brasileiro realizaria um sonho: desde que começou na carreira, sempre afirmou ter a vontade de atuar pela Premier League. A ida para os Wolves, então, seria uma oportunidade de ouro, já que chegaria para preencher uma lacuna em um dos times mais competitivos da nos últimos tempos.

Atualmente na 14ª colocação, porém, a equipe não vem fazendo um 2020-21 similar à temporada passada, quando chegou a brigar por vaga na Liga dos Campeões e chegou longe na . Com Wililan José, o time de Nuno Espírito Santo pretende mudar esse cenário e crescer na tabela de classificação.